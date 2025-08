Inmitten zunehmender Spannungen zwischen Russland und den USA haben Russland und China ein seit Längerem geplantes Marinemanöver im Japanischen Meer begonnen. Teil des bis Dienstag vorgesehenen Manövers seien Artillerieübungen, Einsätze gegen U-Boote und Flugabwehr sowie Such- und Rettungsaktionen, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Sonntag unter Berufung auf die Pazifikflotte des Landes. Russland hatte das Manöver am Mittwoch angekündigt und erklärt, es sei „defensiver Natur“ und nicht gegen andere Länder gerichtet. Anrainer des Japanischen Meeres sind neben Japan und Russland auch Nord- und Südkorea. Parallel zu der Ankündigung war ein in sozialen Medien geführtes Wortgefecht zwischen dem Vizechef des russischen Sicherheitsrats, Dmitrij Medwedjew, und US-Präsident Trump eskaliert.