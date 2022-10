Der UN-Menschenrechtsrat hat für die Einsetzung eines Sonderermittlers gestimmt, um mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen in Russland zu prüfen. Von den Ratsmitgliedern stimmten am Freitag 17 für und sechs gegen die Resolution, die von fast 50 Staaten - darunter alle EU-Mitglieder wie Deutschland - eingebracht worden war. Es gab 24 Enthaltungen. In der Resolution wird Moskau vorgeworfen, ein "Klima der Angst" geschaffen zu haben ). Der russische UN-Botschafter kritisierte die Entscheidung. Damit setzt der Menschenrechtsrat erstmals einen Sonderermittler ein, der sich mit einem Mitglied mit einem Ständigen Sitz im Sicherheitsrat beschäftigt. Russland hat zuletzt die Schließung von Menschenrechtsgruppen erzwungen. Zudem wird die Beleidigung der Streitkräfte durch strengere Gesetze geahndet.