Nach schweren ukrainischen Angriffen auf die russische Grenzregion Kursk hat das Verteidigungsministerium in Moskau Berichte zu anhaltenden Kampfhandlungen dort bestätigt. „Die Operation zur Vernichtung der Gruppierungen der Streitkräfte der Ukraine wird fortgesetzt“, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Demnach gab es Gefechte in grenznahen Orten auf russischem Gebiet gegen ukrainische Kräfte. Es gab nach offiziellen Angaben mindestens drei Tote, 28 Zivilisten seien verletzt worden. Noch am Vortag hatte das russische Verteidigungsministerium behauptet, ein Versuch, die Grenze zu durchbrechen, sei gescheitert. Nun hieß es, ein tiefes Eindringen in das Staatsgebiet sei verhindert worden. Der Gegner habe mindestens 260 Mann sowie 50 Einheiten Technik verloren, darunter 7 Panzer. Russische Militärblogger hatten zuvor gemeldet, ukrainische Kämpfer seien mindestens zehn Kilometer hinter die Grenze im Gebiet Kursk vorgedrungen. Sie hätten auch russische Soldaten gefangen genommen und sich in einzelnen Orten festgesetzt. Alle Angaben zu den Kämpfen waren nicht unabhängig überprüfbar, in Kiew gab es keine offizielle Stellungnahme. Aus den angegriffenen Orten sind Behörden zufolge Tausende Menschen geflohen. Sie hätten ihre Wohnungen in Privatfahrzeugen verlassen, sagte der geschäftsführende Gouverneur Alexej Smirnow in einer Videobotschaft. Zudem seien 200 Menschen in Transportfahrzeugen und Bussen in Sicherheit gebracht worden. Smirnow sagte, er habe in der Nacht mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert. Der habe die Situation unter persönliche Kontrolle genommen. Putin warf dem „Kiewer Regime“ eine schwere neue Provokation vor. Es sei mit Raketen auch auf zivile Objekte und Wohnhäuser geschossen worden, sagte er bei einer bei Telegram in Teilen übertragenen Regierungssitzung.