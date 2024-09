Putins Kalkül in der Ukraine

Von Silke Bigalke

Sie sind sich in New York aus dem Weg gegangen, der ukrainische Präsident und der russische Außenminister. Schließlich hat Wolodimir Selenskij dort am Dienstag schon mal den Ton gesetzt: Russland könne nur „zum Frieden gezwungen werden“, sagte der ukrainische Präsident vor dem UN-Sicherheitsrat, da war Sergej Lawrow persönlich gar nicht anwesend. Selenskijs Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen wird sich Lawrow zumindest angehört haben. Schließlich muss ihn interessieren, wie Selenskij das anstellen möchte, Russland zu irgendwas zu zwingen.