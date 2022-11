Von Frank Nienhuysen

Das Video ist hart und verstörend: Es zeigt einen Mann mit grauem Kinnbart, er trägt eine olivgrüne Tarnfleckjacke. Sein Kopf ist mit transparentem Klebeband an einem grauen Betonklotz fixiert. Er sagt, er heiße Jewgenij Anatoljewitsch Nuschin, geboren 1967, er sei als Russe an die Front gegangen, um dann an der Seite der Ukrainer gegen Russen zu kämpfen. Am 4. September habe er seinen Plan verwirklicht und sei übergelaufen. Wegen des Drucks durch das Klebeband muss er immer wieder die Augen schließen, seine Stimme ist rau und tief. Er sagt, dass er am 11. November in Kiew auf der Straße einen Schlag auf den Kopf bekommen habe, aufgewacht sei er dann in diesem Keller, wo nun über ihn gerichtet werde. Dann schlägt jemand mit einem Hammer auf seinen Kopf, es folgt ein weiterer Schlag. Das Bild des Mannes ist jetzt verpixelt.