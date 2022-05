Von Joshua Beer und Christoph Koopmann, München/Kiew

Der Soldat soll in ihr Haus eingebrochen sein. Er habe ihren Mann erschossen, den vier Jahre alten Sohn bedroht - und die Frau anschließend vergewaltigt. Zwei Mal. Die ukrainische Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa hat diesen Fall Ende März in einem Facebook-Post publik gemacht. Das Opfer berichtete wenig später selbst der Londoner Times in vielen grausamen Details davon, was ihr zugestoßen ist, als russische Truppen ihr Dorf nahe der Hauptstadt Kiew besetzt hielten. Eine Darstellung, der Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow widersprach: "Es ist eine Lüge."