Egal, womit US-Präsident Donald Trump auch droht, Wladimir Putin hält an seinen weitreichenden Kriegszielen in der Ukraine fest. Seine Redebereitschaft ist nur simuliert.

Von Silke Bigalke und Florian Hassel, Moskau, Belgrad

Der Kreml lieferte am Mittwoch zwar ungewöhnlich schnell Bilder, bisher aber wenig Inhalt zu Steve Witkoffs Besuch in Moskau, seinem fünften in diesem Jahr. Nur sechs Sekunden dauert das Video, das staatliche Medien später zeigten: Die beiden Männer begrüßen sich im Kreml, Witkoff mit Notizbuch in der Hand, Putin mit Lächeln auf den Lippen.