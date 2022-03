UN-Vollversammlung:Russland stößt auf eine Front der Ablehnung

Die UN-Vollversammlung debattiert über eine Resolution, die das russische Vorgehen in der Ukraine verurteilen soll. Es sieht so aus, als würde die Zweidrittelmehrheit dafür erreicht. Der Gesprächsbedarf ist allerdings groß.

Von Christian Zaschke, New York

Die meisten Diplomaten bei den Vereinten Nationen in New York bemühen sich während der derzeit permanent laufenden Debatten über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine weiterhin um eine direkte, aber weitgehend moderate Sprache. Nicht jedoch der ukrainische Botschafter Sergiy Kyslytsya. Er hatte in den vergangenen Tagen einige denkwürdige Auftritte, in denen er emotional auf das Schicksal seines Heimatlandes hinwies. Am Montag sprach er in der UN-Vollversammlung, und es war seine bisher schärfste, wütendste und sicherlich undiplomatischste Rede.

Dass der russische Präsident Wladimir Putin sein Atomwaffenarsenal in Bereitschaft versetzt habe, nannte er "Wahnsinn". Er sagte "madness", Kyslytsya sprach meist Englisch, wohl auch, um die Verbindung der Ukraine zum Westen zu betonen. Dann sagte er, auf Putin bezogen: "Falls er sich selbst töten will, braucht er nicht sein Arsenal an Nuklearwaffen zu benutzen. Er muss tun, was der Typ in Berlin 1945 in einem Bunker getan hat."

Damit meinte er Adolf Hitler, der sich am Ende des Zweiten Weltkriegs selbst getötet hat. In normalen Zeiten wäre das in New York unisono als Entgleisung aufgenommen worden. In diesen Zeiten des Krieges schien Kyslytsya mit dieser für UN-Verhältnisse extremen Äußerung auf verhaltenes Verständnis zu stoßen.

Detailansicht öffnen Der ukrainische Botschafter Sergiy Kyslytsya zeigt während seiner Rede in der UN-Vollversammlung den Screenshot eines Briefes, den ein russischer Soldat vor seinem Tod an seine Mutter geschrieben haben soll. (Foto: Carlo Allegri/Reuters)

Den gesamten Montag über hatten die 193 Mitgliedsstaaten über die Lage in der Ukraine debattiert, ab nachmittags tagte zudem noch der Sicherheitsrat. Russland sah sich einer in seltener Weise einigen Front der Ablehnung gegenüber. Geplant ist, dass die Vollversammlung eine Resolution verabschiedet, in der das russische Vorgehen von der Mehrheit der Welt verurteilt wird. Zur Verabschiedung ist eine Zweidrittelmehrheit nötig.

Nach den Dutzenden Redebeiträgen vom Montag zu urteilen, wird diese erreicht. Da sich jedoch mehr als 100 Staaten zur Lage äußern wollen, war zunächst nicht klar, ob es bereits am Dienstag oder erst später in der Woche zur Abstimmung kommt. Der französische UN-Botschafter Nicolas de Rivière sagte: "Niemand kann wegschauen. Enthaltung ist keine Möglichkeit." Für große Länder wie China oder Indien war eine Enthaltung jedoch bisher sehr wohl eine Option. Russland steht in New York nicht vollkommen ohne Verbündete da.

Auch Baerbock wird vor der Generalversammlung sprechen

Am sehr späten Montagabend wurde bekannt, dass auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock nach New York reisen würde. Sie wolle am Dienstagnachmittag Ortszeit in der Generalversammlung sprechen, hieß es. Dass Baerbock derart kurzfristig anreist, wurde von Beobachtern in New York als Zeichen dafür gewertet, dass Deutschland tatsächlich entschlossen ist, auf der Weltbühne mehr Präsenz zu zeigen.

Auch Baerbocks russischer Amtskollege Sergej Lawrow hatte nach New York reisen wollen, um die Position Russlands zu verteidigen. Wegen der weitreichenden Sperrung des europäischen Luftraums für russische Flugzeuge sagte er die Reise jedoch ab. So oblag es dem russischen UN-Botschafter Wassili Nebensja, in der Vollversammlung für sein Land zu sprechen.

Er blieb seiner Linie der vergangenen Tage treu. Die Berichte über eine russische Invasion seien "verzerrt". Mehrmals hatte er zuletzt geäußert, es könne keine Rede von einem Krieg sein. Am Montag sagte er: "Die russische Armee stellt keine Bedrohung für Zivilisten in der Ukraine dar. Sie bombardiert keine Gegenden, in denen Zivilisten wohnen."

Damit widersprach er direkt den Äußerungen des UN-Generalsekretärs António Guterres, der zu Beginn der Debatten am Montag gesagt hatte: "Obwohl die russischen Luftangriffe Berichten zufolge größtenteils auf militärische Ziele in der Ukraine gerichtet seien, haben wir glaubwürdige Hinweise darauf, dass Wohnhäuser, zivile Infrastruktur und nichtmilitärische Ziele attackiert und dabei schwere Schäden verursacht wurden."

Guterres war für seine Verhältnisse, wie häufiger in den vergangenen Tagen, ungewohnt deutlich. Nicht so deutlich wie der ukrainische Botschafter Kyslytsya, doch er sagte, dass die russische Atom-Drohung eine "erschreckende Entwicklung" sei. Er sagte, dass es nicht nur einen sofortigen Stopp der Kämpfe geben müsse, sondern auch einen Weg zu einer diplomatischen Lösung. Damit brachte er zum Ausdruck, was, wie man hört, viele UN-Diplomaten in New York denken: Man müsse Putin rasch einen gesichtswahrenden Ausweg aus diesem Desaster zeigen.

Die USA hatten auf die nukleare Drohung bisher bewusst verhalten reagiert. Als US-Präsident Joe Biden am Montagabend am Rande einer festlichen Veranstaltung im Weißen Haus gefragt wurde, ob ein Atomkrieg bevorstehe, versetzte er knapp: "Nein!"

Ungefähr zur gleichen Zeit hatte seine Regierung verkündet, dass sie zwölf russische UN-Diplomaten ausweisen werde. Richard Mills, stellvertretender US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, sagte: "Diese Diplomaten, die wir gebeten haben, die Vereinigten Staaten zu verlassen, haben sich an Tätigkeiten beteiligt, die nicht mit ihren Verantwortlichkeiten und Aufgaben als Diplomaten in Einklang standen." Was er damit de facto sagte: Die USA halten diese zwölf Abgesandten Russlands für Spione.

Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja ging gleich zu Beginn der Sitzung des UN-Sicherheitsrats am späteren Montag auf diese Ausweisung ein. Er nannte sie "feindselig". Russland, führte er aus, werde eine angemessene Antwort finden.