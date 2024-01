Von Jan Diesteldorf und Paul-Anton Krüger, Brüssel, Berlin

Als die Richter in Amsterdam das Urteil sprachen, war Russlands Sturm auf Kiew gerade zehn Monate her. Lebenslange Haft für zwei Russen und einen Ukrainer, verurteilt in Abwesenheit, schuldig des Mordes in 298 Fällen. Es war das symbolträchtige Ende eines langen Verfahrens, das den Absturz einer Malaysia-Airlines-Maschine auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur klären sollte. Der Flug MH17 war am 17. Juli 2014 über dem Gebiet der Ostukraine von einer russischen Flugabwehrrakete getroffen worden und abgestürzt. Acht Jahre später, Ende 2022, richtete über die Täter ein Sondertribunal, das die Niederlande eigens für diesen Fall geschaffen hatten.