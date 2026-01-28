Es sind erschreckende Zahlen, die das Zentrum für Sicherheits- und internationale Studien (CSIS) in Washington diese Woche über Russlands Angriffskrieg in der Ukraine vorlegt: Bis zum Frühjahr 2026 könnte dieser Krieg auf beiden Seiten zwei Millionen tote, verletzte und vermisste Soldaten gekostet haben, heißt es in dem CSIS-Bericht. Den Löwenanteil daran trägt die Seite des Angreifers. Bis Dezember 2025 seien zwischen 275 000 und 325 000 russische Soldaten gefallen, weitere knapp 900 000 wurden verwundet oder sind vermisst. Die Zahl der getöteten ukrainischen Soldaten lag laut CSIS bis Dezember bei 100 000 bis 140 000 Soldaten. Zusammen mit den Verwundeten und Vermissten belaufen sich die ukrainischen Verluste auf bis zu 600 0000 Soldaten.