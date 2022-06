Von Nicolas Freund, München

Wolodimir Selenskij hat ein Problem. Der ukrainische Präsident sagte in einem Interview mit der Financial Times, ein "Sieg muss auf dem Schlachtfeld erzielt werden". Für Verhandlung sei er weiterhin offen, aber nur direkt mit dem russischem Präsidenten Wladimir Putin. Ein Patt mit Russland sei für ihn auch keine Option, man plane, alle besetzten Territorien zurückzuerobern, womit wohl auch die seit 2014 besetzte Halbinsel Krim gemeint ist. Dafür fehlen allerdings derzeit die militärischen Mittel, und bis Waffenlieferungen aus dem Westen in signifikanter Menge in der Ukraine eintreffen, scheint es auch noch zu dauern. Die vor einigen Wochen angekündigte ukrainische Gegenoffensive im Juni zeichnet sich derzeit jedenfalls nirgends ab.

Gleichzeitig sagte Selenskij am Wochenende zu Soldaten in der umkämpften ostukrainischen Stadt Lyssytschansk, "ihr alle habt den Sieg verdient - das ist das Wichtigste. Aber nicht um jeden Preis", was so interpretiert wurde, dass er im Zweifel die Leben der Soldaten schützen würde. Das ist sehr ehrenwert, nach all diesen Ansprachen bleiben ihm aber nicht viele Optionen: Kein Rückzug, keine Kompromisse und ein Sieg auf dem Schlachtfeld soll her - aber ohne mehr Soldaten als nötig zu opfern: Das geht kaum zusammen.

Wer ist noch zu welchen Opfern bereit? Selenskijs Optionen sind schrecklich

Man sollte Selenskij diese Widersprüche nicht zu streng auslegen, sie spiegeln nur die Lage wider. Vor ein paar Wochen hieß es noch, ein Waffenstillstand sei gerade nicht möglich, da beide Seiten Chancen sehen, den Konflikt für sich zu entscheiden. Darum scheint es nicht mehr in erster Linie zu gehen, sondern nach mehr als 100 Tagen erbitterter Kämpfe mit Zehntausenden Toten und völlig zerstörten Städten ist die Frage vor allem, wer noch zu welchen Opfern bereit ist.

Alle Optionen, die Selenskij hat, sind schrecklich: Weiterkämpfen und jeden Tag Dutzende ukrainische Soldaten opfern oder den Donbass aufgeben, wie es unter anderem der ehemalige amerikanische Außenminister Henry Kissinger fordert. Aber wer garantiert, dass sich Russland damit zufriedengibt? Der weitere Kriegsverlauf entscheidet sich derzeit maßgeblich an der Frage, wie weit Selenskij beim Einsatz seiner Truppen zu gehen bereit ist.

Detailansicht öffnen Abtransport in Bussen: Gefangene ukrainische Soldaten, die sich Mitte Mai im Asowstal-Werk in Mariupol ergeben hatten. Sie wurden nach Russland gebracht. (Foto: AP)

Das zeigt sich an der Schlacht um Sjewjerodonezk. Die Stadt ist der letzte noch nicht von Russland besetzte Teil der Region Luhansk, deren Eroberung Moskau zuletzt als Kriegsziel angab. Die Stadt ist seit Wochen schwer umkämpft, Teile hat die russischen Armee besetzt, der es aber bisher nicht gelungen ist, die Stadt ganz einzukreisen oder einzunehmen. Noch immer leisten laut dem ukrainischen Generalstab die Verteidiger erfolgreich Widerstand. Russland begleitet seine Angriffe wie schon in Mariupol mit schwerem Artilleriebeschuss, ein großer Teil der Stadt soll bereits zerstört sein, und am Montag wurde laut dem Gouverneur der Region in der ebenfalls umkämpften Nachbarstadt Lyssytschansk auch ein Zivilist getötet.

Nun fürchtet man um die nach Russland verbrachten Kämpfer aus Mariupol

Aus anderen Städten in der Region zog sich die ukrainische Armee zuletzt zurück, wenn die Lage aussichtslos geworden war, und Selenskij hatte früher schon gesagt, im Zweifel gehe es ihm immer darum, Menschenleben zu schützen. Denn das Land sei letztlich nur Land. In dieser Hinsicht scheint die russische Armee skrupelloser zu sein, wenn es darum geht, ihre eigenen Leute zu opfern, und hat damit in der aktuellen Lage, so zynisch es klingt, einen Vorteil. Denn es stellt sich die Frage, von welchem Punkt an der Widerstand an dieser Stelle den ukrainischen Streitkräften mehr schadet als nützt.

Für diese Frage spielen auch die vorangegangenen Kämpfe des Krieges eine Rolle. Ein zweites Mariupol oder Butscha möchte Selenskij natürlich verhindern, gleichzeitig ist wegen der dort verübten Verbrechen der russischen Armee jedes Eingeständnis gegenüber Russland innenpolitisch schwer zu vermitteln. Aus russischer Sicht ist es gutes Timing, dass am Mittwoch die russische Nachrichtenagentur Tass mitteilte, mehr als 1000 Kriegsgefangene aus dem Stahlwerk in Mariupol seien nach Russland gebracht worden. Es wird befürchtet, dass den Soldaten dort Folter und möglicherweise sogar die Todesstrafe droht. In Moskau weiß man, dass die Leben der ukrainischen Soldaten ein starkes Druckmittel sind. Vielleicht das entscheidende.