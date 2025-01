Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Krywyj Rih sind dem Regionalgouverneur zufolge mindestens vier Menschen getötet worden. Mindestens fünf weitere Personen seien verletzt worden, schreibt er auf Telegram. Ebenfalls am Freitag teilte das russische Verteidigungsministerium mit, die Ukraine habe die russische Region Belgorod am Vortag mit sechs ATACMS-Raketen aus den USA angegriffen. Alle seien abgefangen worden. Russland werde Vergeltung üben.

Außerdem teilte das Ministerium mit, die russischen Streitkräfte hätten Kontrolle über vier weitere Dörfer in der ukrainischen Region Donezk erlangt. Und Regierungssprecher Dmitri Peskow sagte, Russland werde das neue Abkommen zwischen Großbritannien und der Ukraine genau unter die Lupe nehmen. Moskau sehe in dem Zusammenhang die Idee britischer Militärstützpunkte in der Ukraine als besorgniserregend. Negativ sei auch die Aussicht auf eine britische Zusammenarbeit mit der Ukraine im Asowschen Meer, das Peskow als russisches Binnenmeer bezeichnet. Der britische Premier Keir Starmer hatte der Ukraine am Donnerstag in einem neuen Sicherheits-, Kultur- und Handelsabkommen für einen Zeitraum von 100 Jahren weitreichende Unterstützung zugesagt. Ziel sei es unter anderem, dem Land Sicherheitsgarantien anzubieten, falls ein Waffenstillstand mit Russland ausgehandelt werde.