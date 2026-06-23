Von Sibirien ans Meer, drei Tage hätten ihre Kinder für die Strecke gebraucht, berichtet Agnija Aworewen. „Wissen Sie überhaupt, was der Weg aus Russlands fernen Regionen bis zur Krim kostet?“ Von der Großstadt Krasnojarsk aus würden die Tickets 90 000 Rubel kosten, etwas mehr als 1000 Euro. Ihr letztes Geld hätten sie als Eltern gegeben, schimpft die aufgebrachte Frau in einem Schreiben an die Leitung des Kinderlagers Artek. Das Nachrichtenportal Krym.Realii hat die Geschichte aufgegriffen. Denn im Kinderlager kamen die Kids aus Krasnojarsk nicht an. Drei Stunden hätten sie in Kertsch in der Hitze auf einen Bus warten müssen, dann ging es weiter Richtung Simferopol, die Hauptstadt der Krim. Auf halbem Weg aber mussten sie wieder umdrehen, zurück nach Kertsch. Der Urlaub auf der berühmten ukrainischen Halbinsel, die von Russland annektiert wurde, fällt für die Kinder aus.