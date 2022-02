Von Daniel Brössler, Berlin, und Fabian Fellmann, Washington

Russlands Präsident Wladimir Putin hat seine Bevölkerung auf den Beginn eines Krieges vorbereitet. In einer Fernsehansprache stellte er am Montagabend das Existenzrecht der Ukraine als unabhängiger Staat infrage und erkannte die beiden Regionen Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine als unabhängige "Volksrepubliken" an. Unverhohlen drohte er ein militärisches Eingreifen, sollte es zu weiterem "Blutvergießen" im Donbass kommen. Dafür trage die ukrainische Führung die Verantwortung. Russland hat in den vergangenen Wochen an den Grenzen der Ukraine eine Streitmacht von weit mehr als hunderttausend Soldaten aufmarschieren lassen. Die USA und die Nato rechneten mit einem Angriff Russlands auf das Nachbarland. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg verurteilt das russische Vorgehen. Die Regierung in Moskau verschärfe den Konflikt mit der Ukraine weiter. Russland versuche, einen Vorwand zu inszenieren, um erneut in die Ukraine einzudringen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärt, die Europäische Union werde mit Sanktionen auf die russische Anerkennung der ukrainischen Gebiete als unabhängige Regionen reagieren.

In seiner Fernsehansprache legte Putin mehr als 40 Minuten lang ein Geschichtsbild dar, das praktisch die gesamte Ordnung in Europa seit dem Fall der Berliner Mauer infrage stellt. Entgegen angeblich gemachter Zusagen habe sich die Nato immer weiter in Richtung Osten ausgedehnt. Den USA und dem Bündnis warf eine Bedrohung Russlands vor. Die Ukraine bezeichnete er als eine Erfindung der Bolschewisten nach der russischen Revolution. Dem Land warf er ohne Belege anzuführen vor, den Bau von Atomwaffen vorzubereiten. Die Ukraine hatte im Gegenzug für Sicherheitsgarantien im Budapester Memorandum 1994 auf den Besitz sowjetischer Nuklearwaffen verzichtet. Die Zusagen brach Russland 2014 mit der Annexion der Krim und der Unterstützung der Separatisten im Donbass.

Mit der Anerkennung der "Volksrepubliken" verabschiedete sich Putin vom Minsker Abkommen, wovon auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ihn in einem Telefonat am Montag nicht abbringen konnte. Die Anerkennung stehe "im krassen Widerspruch" zu den Minsker Abkommen zur friedlichen Beilegung des Konflikts in der Ostukraine und wäre ein "einseitiger Bruch" dieser Vereinbarungen durch Russland, sagte Scholz seinem Sprecher Steffen Hebestreit zufolge. In den von Deutschland und Frankreich 2014 und 2015 vermittelten und gemeinsam mit der Ukraine und Russland vereinbarten Minsker Abkommen hatten sich die Konfliktparteien in der Ostukraine zu Schritten verpflichtet, um den Konflikt zu befrieden.

Kreml dementiert Gipfel-Vorbereitungen

Noch am Sonntag hatte Putin mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron telefoniert und über ein mögliches Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden gesprochen. Der Kreml stellte jedoch konkrete Planungen für einen Gipfel bereits wieder in Abrede. Schon der Verlauf einer inszeniert wirkenden Sitzung des russischen Sicherheitsrates ließ am Montagnachmittag vermuten, dass der Spielraum für Verhandlungen sich noch einmal deutlich verringert hat. Die Ukraine habe keine Absicht, das Minsker Abkommen zur Befriedung des Donbass umzusetzen, behauptete Putins Ukraine-Beauftragter Dmitrij Kosak. Die Chefs der Geheimdienste, des Parlaments und des Verteidigungsministeriums und weitere Mitglieder des Sicherheitsrats forderten Putin auf, die "Volksrepubliken" anzuerkennen, um die Bevölkerung dort vor angeblicher Gewalt durch das "Kiewer Regime" zu schützen.

Detailansicht öffnen Pro-russische Aktivisten feiern am Montagabend in der Stadt Donezk die Anerkennung der separatistischen "Volksrepubliken" durch Russland. (Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS)

Beispiele dafür lieferten russische Medien, die am Montag über ukrainische Angriffe auf die Regionen Luhansk und Donezk berichteten. Auch sollen zwei ukrainische Militärfahrzeuge die Grenze zu Russland überquert haben, wo sie von russischen Truppen zerstört wurden.

Wahrscheinlichkeit sinkt Stunde um Stunde

Vor solchen Propaganda-Aktionen warnen die Amerikaner seit Monaten in hohem Detailgrad, etwa vor inszenierten Scheinangriffen, um einen Vorwand für eine Invasion zu fabrizieren. Und nun scheint die russische Seite diese Pläne Zug um Zug umzusetzen. Bei den Amerikanern herrschte deswegen am Montag Ernüchterung. Jake Sullivan, Bidens Nationaler Sicherheitsberater, sagte in einem Fernsehinterview: "Die Wahrscheinlichkeit einer diplomatischen Lösung sinkt Stunde um Stunde angesichts der russischen Truppenbewegungen."

US-Präsident Biden hat das Land in den vergangenen Tagen mit eindringlichen Worten auf einen nahenden Krieg in der Ukraine und dessen Folgen für die USA vorbereitet. Um einen weiteren Anstieg der Energiepreise zu bremsen, sei er unter anderem bereit, die Treibstoffreserven einzusetzen. Er hat zudem die Betreiber kritischer Infrastrukturen und den Finanzplatz bei einem Treffen erneut gewarnt, sich gegen digitale Angriffe von russischer Seite zu wappnen.

Biden wird intern angegriffen

Die Republikaner versuchen nun, aus der Ukraine-Krise politisches Kapital zu schlagen. Lange hatten sie den Eindruck erweckt, mit den Demokraten zusammenzuarbeiten, um ein Gesetz mit Sanktionen gegen Russland zu beschließen. Die Gespräche scheiterten am Freitag, weil die Republikaner einen Teil der Strafmaßnahmen sofort in Kraft setzen wollten. An den Folgen ändert das wenig: Biden hat die Kompetenz dazu, zunächst im Alleingang Sanktionen anzuordnen. Er verfolgt eine Politik von Zuckerbrot und Peitsche: Er will den Gesprächsdraht zu Putin offen halten. Darum bereitete er im Gleichschritt mit den Europäern harte Sanktionen vor, betonte aber stets, darauf zu verzichten, falls Russland von einer Invasion der Ukraine absehe. Die Republikaner kritisierten ihn daraufhin als unentschlossen und zaghaft.