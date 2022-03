Von Oliver Klasen

Der Auftritt der jungen Frau in der Hauptnachrichtensendung des russischen Staatsfernsehens dauert nur sechs Sekunden. Aber diese sechs Sekunden reichen, damit ihre Botschaft rüberkommt. Sie reichen auch, damit ihre Botschaft in den sozialen Medien auf der ganzen Welt geteilt wird, unter anderem von dem Pianisten Igor Levit. "Was Mut wirklich bedeutet", schreibt Levit über seinen Tweet.

Um 21 Uhr russischer Zeit ereignet sich das, was der Staatssender Channel 1 später lediglich als "Vorfall" beschreiben wird. Ein Vorfall jedoch, der live übertragen wird, in Millionen von russischen Wohnzimmern. Von rechts tritt plötzlich eine Frau mit einem weißen Plakat ins Bild, während Nachrichtensprecherin Jekaterina Andrejewa in der Nachrichtensendung "Wremja" gerade die Meldungen verliest. "Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen", steht auf dem Plakat. Der letzte Satz ist auf Englisch geschrieben: "Russians against war" - Russen gegen den Krieg. Dazu ruft die Frau mehrmals laut: "Nein zum Krieg!"

Channel 1 ist einer der wichtigsten Sender des Landes, 250 Millionen Zuschauer, das Programm wird in alle Welt übertragen, auch in Deutschland wird er zum Beispiel von großen Teilen der russischen Community via Satellit empfangen. "Wremja" ist das russische Pendant zur Tagesschau, mit dem Unterschied, dass die Tagesschau nicht von der Regierung gesagt bekommt, was sie zu senden hat, während Wremja zu den wichtigsten Verbreitungswegen dessen gehört, was der Kreml für die Wahrheit hält. Die Anti-Kriegsproteste treffen das Regime hier an einem besonders wunden Punkt.

Sechs Sekunden ist also die Frau zu sehen, dann bricht die Übertragung ab und die Regie zeigt Bilder aus einem Krankenhaus. Doch die Botschaft ist in der Welt. Der kurze Ausschnitt verbreitet sich umgehend in sozialen Netzwerken. Russische Oppositionelle loben die Frau für ihren Mut.

Auch die unabhängige Zeitung Nowaja Gaseta greift die Aktion auf und zeigt einen Screenshot, dabei ist jedoch die Protest-Botschaft auf den Plakat unkenntlich gemacht. Ein Gesetz verbietet es russischen Medien bei strengsten Strafen, über den Krieg in der Ukraine direkt zu berichten. Stattdessen darf offiziell nur von einer "militärischen Spezialoperation" die Rede sein. Nowaja Gaseta, schon in den vergangenen Tagen äußerst kreativ im Umgang mit der Zensur, beschreibt den Sachverhalt wie folgt: "Während der Sendung Wremja erschien hinter dem Rücken der Moderatorin eine Frau mit einem Poster, dessen Inhalt wir auf Anordnung der Medienaufsichtsbehörde nicht verbreiten dürfen."

Bei der Frau handelt es sich offenbar um Maria Ovsiannikova, eine Mitarbeiterin des Fernsehsenders. Ihre Aktion hatte sie zuvor in sozialen Medien angekündigt, dort veröffentlichte sie eine Videobotschaft. Als Begründung gab sie an, dass ihr Vater Ukrainer und der Krieg gegen das Nachbarland ein "Verbrechen" sei, für das Putin verantwortlich sei. "Sie können uns nicht alle verhaften", sagte Ovsiannikova angesichts der Proteste gegen den Krieg, die es vom ersten Tag der Invasion an in vielen russischen Städten gegeben hat. Der Menschenrechtsorganisation Owd-Info zufolge sind seit dem 24. Februar mehr als 14 000 Demonstrierende von der Polizei festgenommen worden.

Unbestätigten Berichten zufolge soll nun auch Ovsiannikova in Polizeigewahrsam sein, weil sie sechs Sekunden lang dem Regime widersprochen hat.