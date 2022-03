Krieg in der Ukraine

An diesem Tisch im Dolmabahçe-Palast in Istanbul finden die Gespräche zwischen Vertretern aus Kiew und Moskau statt.

In der Türkei treffen sich heute erneut Vertreter aus Moskau und Kiew, um über die Bedingungen für ein Ende der Kämpfe zu sprechen. Eine Übersicht über die jeweiligen Forderungen.

Von Zita Affentranger

Heute soll in der Türkei eine neue Runde von Gesprächen zwischen Moskau und Kiew beginnen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan spricht von sechs Punkten, die diskutiert werden sollen. In vier davon habe man bei früheren Treffen bereits Fortschritte gemacht. Keine Bewegung gebe es bisher beim Streit um den Status der Krim und der Ostukraine.