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UkrainePutin setzt auf den Winter, nicht auf Gespräche

Lesezeit: 5 Min.

Wladimir Putin (Mitte) mit einem Reporter im Bolschoi-Theater in Moskau.
Wladimir Putin (Mitte) mit einem Reporter im Bolschoi-Theater in Moskau.
Foto: Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Russland werde seine Kriegsziele erreichen, wiederholt der Kreml-Herrscher bei jeder Gelegenheit. Dafür ist ihm jedes Mittel recht. Auch, dass Hunderttausende Ukrainer frieren.

Von Silke Bigalke, Berlin

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Wladimir Putin geht selten aus. Nun aber feierte der russische Theaterverband Jubiläum, und Putin ließ sich am Donnerstag vor der tiefroten Seidentapete des berühmten Bolschoi-Theaters befragen. Der ausgewählte Reporter wollte gar nichts über Theaterkunst wissen, sondern fragte Putin wie bestellt nach dem Kinofilm „Geburt eines Imperiums“ über die Zeit von Peter dem Großen. Ja, nickte Putin, dieser Film sei ein wahres Kunstwerk. Es geht darin um die militärischen Schlachten des Zaren.

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