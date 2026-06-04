Wieder haben ukrainische Drohnen einen Schatten auf Wladimir Putins Veranstaltungskalender geworfen. Anfang Mai erst musste er seine Siegesparade aus Sicherheitsgründen verkürzen. Jetzt gingen Bilder schwarzer Rauchsäulen aus Sankt Petersburg durch die Presse, gerade als dort ein weiteres Prestige-Event begann: Auf dem Sankt Petersburger Wirtschaftsforum schmückt sich Putin regelmäßig mit internationalen Gästen. Früher reisten Angela Merkel und Emmanuel Macron an, dieses Jahr sind es Staatschefs aus Usbekistan und Tansania.

Putin selbst wurde erst am Donnerstag erwartet, einen Tag nach den Drohneneinschlägen. In Petersburg soll es in erster Linie um Wirtschaftsthemen gehen, dabei hängt eine andere Frage viel schwerer im Raum: Wie soll es angesichts der Wirtschaftslage, der ukrainischen Drohnenangriffe, des Stillstands an der Front weitergehen mit Putins Spezialoperation – mit Russlands Krieg gegen die Ukraine?

Es ist eine Frage, die Putin selbst provoziert, als er am 9. Mai von einem baldigen Ende des Krieges sprach und dies kürzlich noch einmal wiederholte: Er habe seine Aussage, „dass sich die Sache meiner Ansicht nach ihrem Ende zuneigt“ nicht umsonst gemacht, sagte er vergangenen Freitag in Astana, sondern weil er die Lage auf dem Schlachtfeld analysiere. Dort rückten die russischen Truppen „in alle Richtungen“ vor, behauptete Putin, und zwar: „Jeden einzelnen Tag.“ Das klingt absichtlich so, als würde er weiter von einem militärischen Erfolg ausgehen. Sollte Putin über ein Kriegsende verhandeln, dann will er das aus Position des vermeintlichen Siegers tun.

Geraune über die Grenzen der Möglichkeiten Russlands

Dabei begleitet ihn in Moskau längst ein Geraune über die Grenzen der russischen Möglichkeiten, selbst unter Kreml treuen Kommentatoren. Plötzlich steht eine Frage im Raum, die bisher niemand laut zu stellen gewagt hat: Sollte Moskau eine Verhandlungslösung anstreben, auch wenn Putin seine selbst gesetzten Kriegsziele damit nicht alle erreicht?

Ein Text, der jetzt oft zitiert wird, stammt vom Außenpolitikexperten Wasilij Kaschin, Mitglied im russischen Rat für internationale Angelegenheiten. Kaschin argumentiert, dass Russlands ursprüngliche Kriegsziele unerreichbar seien. Die Ukraine werden von 50 Staaten unterstützt, schreibt er in der Publikation Russia in Global Affairs, zu deren Redaktion auch Außenminister Sergej Lawrow und Putins Berater Juri Uschakow gehören. „Somit findet der Krieg zwischen vergleichbaren Gegnern statt“, schreibt Kaschin. Und solche Kriege endeten nur selten „in der vollständigen Niederlage oder Vernichtung“ einer der beiden Seiten, sie könnten sich über lange Zeit hinziehen. Es sei daher kein Scheitern, die eigenen Ziele anzupassen.

Ein erklärtes Ziel Putin war es, die Ukraine zu einem russlandfreundlichen Staat zu machen. Kaschin aber beschreibt nun, wie der „langwierige, blutige Krieg“ die ukrainische Gesellschaft verändert habe und schlussfolgert, dass die künftige Führung in Kiew zweifellos „antirussisch und westlich orientiert“ sein werde. Das Ziel, das „antirussische Regime“ in der Ukraine zu beseitigen, sei nur dann erreichbar, wenn Russland die gesamte Ukraine für längere Zeit militärisch besetze, so Kaschin: „Für Russland ist dies technisch unmöglich.“

Muss der Kreml die Menschen auf einen Kompromiss vorbereiten statt auf einen Sieg?

Seine Lösung ist ein Abkommen – und zwar eines, wie es Putin angeblich bereits mit US-Präsident Donald Trump in Anchorage vereinbart habe. Die Ukraine soll sich demnach aus dem Donbass zurückziehen, keine ausländischen Truppen auf ihrem Territorium stationieren, sich keinem Militärbündnis anschließen. In Moskau werden diese Punkte weiterhin als eine Art Übereinkunft von Anchorage zitiert. Aber hat es die je gegeben? Trump ist Mitte Mai gefragt worden, ob er mit Putin vereinbart habe, dass der gesamte Donbass zu Russland gehören sollte. „Nein“, antwortet Trump knapp.

Washington hat signalisiert, dass es eine Pause von seinen Ukraine-Vermittlungen nimmt. Man sei nicht daran interessiert, sich in „einem endlosen Kreislauf von Treffen zu verstricken, die zu nichts führen“, sagte kürzlich US-Außenminister Marco Rubio. Für Putin ist das keine gute Nachricht. Er hatte die Gespräche dazu genutzt, Zeit und Trumps Aufmerksamkeit zu gewinnen, um Druck auf Kiew aufzubauen. Dem Kreml wäre es recht, wenn sich Trump wieder einmischte: Der Konflikt könne innerhalb eines Tages enden, behauptete Putins Sprecher Dmitrij Peskow erst vergangenen Dienstag. Die ukrainischen Streitkräfte müssten sich dafür nur aus den von Russland annektierten Gebieten zurückziehen.

Im Kreml wird gerne so getan, als sei in Anchorage beim Treffen Donald Trumps mit Wladimir Putin schon ein Abkommen vereinbart worden. Der US-Präsident bestätigt das nicht. ANDREW HARNIK/Getty Images/AFP

Gleichzeitig gibt es immer wieder Gerüchte, der Kreml werde die eigene Bevölkerung bald auf einen Kompromiss in der Ukraine vorbereiten müssen. In der eher boulevardesken Moskowskij Komsomolez erschien kürzlich ein Artikel mit dem Titel „Überraschende Niederlagen: Wenn geopolitische Rückschläge nützlicher sein können als glänzende Siege“. Anwalt Dmitrij Krasnow, Mitglied der Moskauer Gesellschaftskammer, beschrieb darin, welche positiven Folgen vergangene Niederlagen für Russland hatten. Der Artikel wurde inzwischen aus dem Internet entfernt.

Die Mehrheit in Russland wünscht, dass der Krieg endet

Es ist kein Geheimnis, dass sich die Mehrheit in Russland ein Ende des Krieges wünscht. Außenpolitik- und Militärexperten scheinen aber uneinig darüber zu sein, wie man dieses schneller erreichen kann – durch ein Abkommen oder durch Eskalation. Wasilij Kaschin etwa ist der Meinung, Russlands Angriffe seien „extrem wirkungsvoll“ und würden bereits mit „maximaler Kraft“ ausgeführt. Man solle sich von der Vorstellung verabschieden, dass eine neue Mobilmachung oder ein Schlag „mit voller Wucht“ die ukrainische Front schneller zum Einsturz bringe. Die russische Militärführung handele bereits in Rahmen ihrer Möglichkeiten.

Es gibt Gegenmeinungen. Ihm sei nach unzähligen Diskussionen klar geworden, schreibt Sergej Poletajew, selbst Autor von Russia in Global Affairs, auf Telegram, dass sich die Parteien nicht an der Frage spalteten, ob es ein Abkommen geben solle oder nicht. Er zieht die Linie woanders: „Es gibt Menschen, die sicher sind, dass wir in der Ukraine nichts mehr erreichen können, und es gibt diejenigen, die das Gegenteil glauben.“ Die russische Führung, also Wladimir Putin, Generalstabschef Walerij Gerassimow und Außenminister Sergej Lawrow, gehörte zur zweiten Gruppe. „Sie gehen davon aus, dass militärische Gewalt in der Ukraine den entscheidenden Erfolg bringt“, schreibt Poletajew.

Die Fachwelt sei gespalten, schreibt dagegen Alexander Nossowitsch, ein weiterer kremlnaher Experte auf Telegram. Die einen wollten die Spezialoperation fortsetzen, bis alle Ziele erreicht sind. Andere hielten es für an der Zeit, „sie zu beenden, da das schlimmste Szenario keine Niederlage, sondern eine endlose SWO wäre“. SWO ist die russische Abkürzung für „spezielle Militäroperation“, für den Krieg.

Man weiß nicht, inwieweit Putin die Diskussion verfolgt und wie detailliert ihn Gerassimow über die Lage an der Front informiert. Auf der Bühne in Petersburg wird er am Freitag hauptsächlich über Wirtschaft sprechen, und da weiß Putin sehr gut, wie schlecht es um Russlands Reserven bestellt ist. Bereits am Donnerstag ist ein Treffen mit den Chefs internationaler Nachrichtenagenturen geplant, das 2024 noch im schillernden Gazprom-Turm hoch über der Ostsee stattfand. Jetzt wurden die Presseleute in den Konstantinpalast bestellt. Ein konservativerer Treffpunkt, und sicher auch besser gesichert.