Nachbarn unter Beobachtung: ein russischer Soldat während eines Manövers in der Nähe der Grenze zur Ukraine.

Moskau und Kiew werfen einander Kriegstreiberei vor. Wie lebt man in solcher Nachbarschaft? Was denken die Menschen beider Länder über die Gefahr einer neuen Eskalation? Und was teilen sie trotz Entfremdung miteinander? Über ein schwieriges Verhältnis.