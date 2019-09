Russland und die Ukraine haben ihren Gefangenenaustausch als wichtigen Schritt vorwärts zur Überwindung ihres Konflikt bezeichnet. "Ich denke, das ist die erste Etappe. Und wir müssen alle Schritte unternehmen, um diesen schrecklichen Krieg zu beenden", sagte der ukarainische Präsident Selenskyj am Samstag auf dem Flughafen von Borispol in Kiew. Dort flossen Tränen, als Angehörige die Rückkehrer in Empfang nahmen.