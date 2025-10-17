Manchmal glaubte Wolodimir Mykolajenko, das Radio werde ihn in den Wahnsinn treiben. Fast dreieinhalb Jahre war der ehemalige Bürgermeister der ukrainischen Großstadt Cherson illegaler Gefangener der Russen. Und im russischen Gefängnis, in dem Mykolajenko zusammen mit anderen Ukrainern in eine Zelle gesperrt war, lief von sechs Uhr morgens bis zehn Uhr abends das Radio mit russischer Propaganda oder Beiträgen der russisch-orthodoxen Kirche. So laut, dass sich die Gefangenen kaum unterhalten konnten.
Ukrainische Gefangene in RusslandTäglich drohen Schlagstock und Elektroschocker
Lesezeit: 5 Min.
Russland hat Tausende ukrainische Zivilisten in Gefängnissen, Straflagern und Folterkellern verschwinden lassen. Der Ex-Bürgermeister der Stadt Cherson erzählt von überfüllten Zellen, Folter und Psychoterror.
Von Florian Hassel, Kiew
Ukraine:Das hier ist kein Ort für Kinder
Millionen leben im Ausland, Millionen ohne Väter – und kaum junge Menschen möchten Nachwuchs in diese beunruhigende Welt setzen. Neben der militärischen Katastrophe bringt Russland auch eine demografische über die Ukraine.
Lesen Sie mehr zum Thema