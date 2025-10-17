Manchmal glaubte Wolodimir Mykolajenko, das Radio werde ihn in den Wahnsinn treiben. Fast dreieinhalb Jahre war der ehemalige Bürgermeister der ukrainischen Großstadt Cherson illegaler Gefangener der Russen. Und im russischen Gefängnis, in dem Mykolajenko zusammen mit anderen Ukrainern in eine Zelle gesperrt war, lief von sechs Uhr morgens bis zehn Uhr abends das Radio mit russischer Propaganda oder Beiträgen der russisch-orthodoxen Kirche. So laut, dass sich die Gefangenen kaum unterhalten konnten.