Drohnenangriffe:Der Krieg erreicht Russland

Von Nicolas Freund

Es brennt in Russland. Aus der Region Kursk nahe der Grenze zur Ukraine wurde am Dienstagmorgen ein Feuer am Flughafen gemeldet. Bilder zeigen dichte schwarze Rauchwolken und eine Stichflamme im Morgenrot. Der Flughafen wird seit Kriegsbeginn militärisch genutzt. Laut Moskau ist ein ukrainischer Drohnenangriff der Grund für den Brand.

Bereits am Montag waren Detonationen auf zwei Militärflughäfen in Russland gemeldet worden: auf dem Engels-Luftwaffenstützpunkt und dem Djagilewo-Flugfeld südlich von Moskau. Beides sind Standorte für Bomber, von denen aus viele der Raketen für die Angriffe in der Ukraine gestartet werden. Das russische Verteidigungsministerium gibt an, bei den Angriffen seien vier Soldaten getötet, drei weitere verletzt und zwei Flugzeuge beschädigt worden. Die ukrainischen Drohnen seien von der Flugabwehr zerstört worden, die Opfer und Schäden seien auf herabfallende Trümmer zurückzuführen. Es ist unklar, ob diese Version zutreffend ist.

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Karte: Mainka)

Auf Bildern der israelischen Firma Imagesat sind deutliche Explosionsspuren auf dem Flugplatz Djagilewo zu erkennen. Auch Satellitenaufnahmen des amerikanischen Unternehmens Maxar zeigen möglicherweise Brandspuren auf dem Engels-Flugplatz. Klar ist, dass die Flughäfen getroffen wurden, und auch wenn die Schäden anscheinend gering sind, hätte der Vorfall leicht anders ausgehen können. Denn bei einem ähnlichen Angriff im Sommer auf einen russischen Flughafen auf der besetzten Halbinsel Krim sind mindestens ein halbes Dutzend Flugzeuge zerstört worden.

Detailansicht öffnen Ein Satellitenbild zeigt russische Bomber auf dem Engels-Luftwaffenstützpunkt bei Moskau. (Foto: Maxar Technologies/Reuters)

Diese neuen Angriffe zeigen nun die Verwundbarkeit der russischen Armee selbst weit im eigenen Land. Offiziell verfügen die ukrainischen Streitkräfte außer den türkischen Bayraktar-Drohnen über keine Waffen mit einer solchen Reichweite von mehreren Hundert Kilometern. Ob diese Drohnen oder ein anderer Typ bei den Angriffen zum Einsatz kamen, ist unklar.

Die Ukraine beschränkt sich auf Andeutungen

Die Ukraine hat sich auch nicht zu den Angriffen bekannt, es gab von offizieller Seite, wie schon bei vorangegangenen Angriffen auf russischem Territorium, nur Andeutungen einer Beteiligung. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij schrieb auf Twitter, weil die Erde rund sei, werde etwas, das in den Luftraum eines anderen Landes gestartet wird, eben irgendwann zum Ursprung zurückkehren. Diese verschlüsselten, ironischen Kommentare haben einen ernsten Kern: Die ukrainische Regierung muss sich mit den offenen Bekenntnissen zu solchen Angriffen auch deshalb zurückhalten, um im Westen nicht die Angst vor einer Ausweitung des Krieges anzufeuern und möglicherweise weitere Waffenlieferungen zu riskieren.

Russland spricht indessen auch noch immer nicht von einem Krieg in der Ukraine, und folglich sind für Moskau diese Angriffe "Terroranschläge". Die Bezeichnung ist allerdings irreführend. Nach allen internationalen Standards befinden sich Russland und die Ukraine im Krieg. Militärflughäfen, auch auf russischem Territorium, sind deshalb ein legitimes Angriffsziel für die ukrainische Armee. Und dazu auch noch ein relevantes: Es ist für die Ukraine nicht nur wichtig, die militärische Infrastruktur der russischen Armee zu zerstören, sondern auch der Bevölkerung in Russland klarzumachen, dass ihr Land Krieg führt.

Nebenbei demonstrieren diese Angriffe die Inkompetenz der russischen Streitkräfte. Denn auch die russische Version der Ereignisse wirft die Frage auf, wie es passieren konnte, dass Drohnen anscheinend Hunderte Kilometer unbemerkt im russischen Luftraum zurücklegen konnten und erst kurz vor dem Ziel entdeckt wurden.

In sozialen Netzwerken wurde spekuliert, ob die Drohnen womöglich mit russischen Transpondern ausgestattet waren, um sie vor der russischen Flugabwehr zu verbergen. Sicher ist, dass die ukrainischen Streitkräfte schon seit Monaten mit selbstgebauten Waffen experimentieren. Bei einem Angriff auf den russischen Flottenstützpunkt Sewastopol auf der Krim kamen zuletzt wohl selbst konstruierte, autonom fahrende oder ferngesteuerte Boote zum Einsatz, und an der Front benutzen ukrainische Truppen kleinere, modifizierte Drohnen, um Granaten über russischen Stellungen abzuwerfen.

Angeblich befinden sich auch ukrainische Spezialkräfte in Russland

Die New York Times will von einer offiziellen ukrainischen Quelle erfahren haben, dass die Angriffe von ukrainischem Territorium aus gestartet wurden und mit der Unterstützung von ukrainischen Spezialkräften in Russland stattfanden. Wenn das zutrifft, ist nicht nur mit weiteren Angriffen in Russland zu rechnen - wie die Drohnen im russischen Luftraum wären ukrainische Kräfte in Russland ein weiterer Beweis für die Überforderung der russischen Armee.

Moskau antwortete auf die Angriffe am Montag mit dem erneuten Start von mehr als 70 Raketen auf Ziele in der ganzen Ukraine, von denen die meisten aber von der ukrainischen Luftabwehr abgefangen wurden. Die Bomber starteten von den Flughäfen Engels und Djagilewo.