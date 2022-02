"Für jegliche Fälle vorbereitet": Am Dienstagnachmittag trafen sich die Außenminister der EU-Staaten in Paris.

Am Tag nach Putins Rede stellten sich zwei Fragen: Werden Amerikaner und Europäer die angedrohten Strafsanktionen umsetzen? Und was passiert mit Nord Stream 2? Eine der Fragen wurde schneller beantwortet als erwartet.

Von Daniel Brössler, Matthias Kolb und Paul-Anton Krüger, Berlin/Brüssel

Für einen Spitzendiplomaten ist Josep Borrell mitunter ungewöhnlich offen, für manche zu offen. "Die Lage hat sich ziemlich verändert, seit wir um neun Uhr unser Treffen begonnen haben", sagte der EU-Außenbeauftragte am Montagabend. Als die EU-Außenminister in Brüssel am Morgen zusammengekommen waren, hatten einige von ihnen noch von einem möglichen Gipfeltreffen zwischen dem Präsidenten Russlands, Wladimir Putin, und US-Präsident Joe Biden gesprochen. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatte dies ins Spiel gebracht, um eine russische Invasion in der Ukraine abzuwenden. Es war so etwas wie die letzte Hoffnung.