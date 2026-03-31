Am Bahnsteig stehen Frauen mit jeweils zwei Flaggen – vor jedem Waggon eine. Außenminister Johann Wadephul (CDU) steigt dort ein, wo die deutsche und die tschechische Flagge auf ihn warten. Auf den Fotos, die von diesem Moment veröffentlicht wurden, ist zu sehen, wie er im Abendlicht seinen silbernen Koffer am Gleis entlangzieht. Die Presse ist nur teilweise zugelassen – die Sicherheit hat auf der Fahrt in die Ukraine Vorrang.