Am Bahnsteig stehen Frauen mit jeweils zwei Flaggen – vor jedem Waggon eine. Außenminister Johann Wadephul (CDU) steigt dort ein, wo die deutsche und die tschechische Flagge auf ihn warten. Auf den Fotos, die von diesem Moment veröffentlicht wurden, ist zu sehen, wie er im Abendlicht seinen silbernen Koffer am Gleis entlangzieht. Die Presse ist nur teilweise zugelassen – die Sicherheit hat auf der Fahrt in die Ukraine Vorrang.
EU-Außenminister besuchen Ukraine„Putin hat unterschätzt, wie felsenfest unsere Entschlossenheit ist“
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Während die Welt auf den Nahen Osten blickt, kämpfen Europas Außenminister darum, die Ukraine nicht aus dem Blick zu verlieren. Eine Reise nach Kiew wird zu einer dringenden Mahnung.
Von Sina-Maria Schweikle, Kiew
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