Als in Teheran Millionen Menschen dem Trauerzug für Qassim Soleimani folgten, eröffnete Präsident Recep Tayyip Erdoğan in Ankara am Montag die neue Zentrale des türkischen Geheimdiensts. Erdoğan sagte, die Spione würden ihre Aktivitäten im Ausland verstärken. Die türkische Regierung bemüht sich seit der Tötung des iranischen Generals durch eine US-Drohne um den Eindruck, sie zumindest habe die Lage im Griff. Erdoğan kondolierte Irans Präsident Hassan Rohani am Telefon, aber in Ankara wurde danach dementiert, Erdoğan habe Soleimani einen "Märtyrer" genannt.

Iran und die Türkei sind im Syrienkrieg Gegner, türkische Medien schreiben, Soleimani sei für Angriffe auf türkische Soldaten in Syrien "persönlich" verantwortlich gewesen, und für "Entführungen iranischer Regimegegner" aus Istanbul.

Erdoğan sagte dem Sender CNN-Türk, er habe fünf Stunden vor der Tötung des Generals mit US-Präsident Donald Trump telefoniert und ihm im Fall von Iran zu Deeskalation geraten. Trump habe ihm nichts von dem Attentatsplan gesagt. "Ich war schockiert", so Erdoğan. Die Türkei arbeite mit diplomatischen Mitteln am Spannungsabbau in der Region, ergänzte Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Darüber werde man an diesem Mittwoch auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin sprechen.

Putin kommt in die Türkei, um die Gaspipeline Turkstream zu eröffnen, die Gazprom finanziert hat, um zunächst noch mehr Gas in die Türkei und später auch nach Europa zu bringen. Eine zweite Röhre soll nach russischen Plänen künftig möglichst bis nach Österreich führen.

Auch das türkische Verhältnis zu Russland ist komplex. In Syrien und im Libyenkonflikt sind sie Gegner, bemühen sich aber immer wieder um Absprachen, die nicht immer eingehalten werden. Die Türkei hat zudem russische Abwehrraketen vom Typ S-400 in Moskau erworben, zum Ärger der USA. Putin und Erdoğan inszenieren sich aber selbst in Zeiten gerne als Freunde, in denen sie sich eigentlich als Feinde gegenüberstehen. Besonders bizarr im vergangenen August: Erdoğan besuchte eine russische Luft- und Raumfahrtmesse in der Nähe Moskaus. Und Putin rollte ihm den ganz langen roten Teppich aus: Er kaufte ihm vor laufenden Kameras ein Sahne-Eis, zeigte ihm russische Hubschrauber und Kampfjets, darunter den neuen Suchoi Su-57. Ob man den schon erwerben könne, fragte Erdoğan. "Sie können ihn kaufen", antwortete Putin.

Solche Auftritte sind Gold wert für den Kremlchef, weil er gegen die Nato sticheln kann. Erdoğan hat wegen der russischen Raketen bereits US-Sanktionen riskiert. Washington hat die Türkei vom Bau des Kampfflugzeugs F-35 ausgeschlossen. Putin aber versucht, noch mehr rauszuholen, weil die Türkei sich mit jedem Waffendeal weiter von den USA entfernen würde. Und sie würde sich damit abhängiger machen von russischem Wohlwollen.

Erdoğan und Putin verbindet das Gefühl der Enttäuschung durch die USA und die EU

Erdoğan und Putin verbindet zudem ein ähnliches Gefühl der Enttäuschung durch die USA und die EU. Westliche Politiker kritisieren Erdoğan dafür, wie erbarmungslos er nach dem Putschversuch vom Juli 2016 gegen Militärangehörige, Richter, Journalisten und Hochschulprofessoren vorging. Putin betreibt keine wertebasierte Außenpolitik. Die beiden haben zentralisierte politische Systeme erschaffen, sie üben große Kontrolle aus über Medien und die Zivilgesellschaft, und sie reagieren gereizt auf Belehrungen aus dem Westen, etwa wenn es um Menschenrechte geht.

Putin hat Erdoğan in den vergangenen Jahren wohl auch deshalb so häufig getroffen, weil er in ihm einen Politiker sieht, der sich zunehmend vom Westen entfernt. Putin hofft zwar nicht darauf, dass die Türkei aus der Nato austritt, denn das würde ihm nicht viel nützen. Viel nützlicher ist für ihn die Türkei als ein Unruheherd innerhalb der Nato. Und als Bündnismitglied, das Russland wohlgesonnen und stark von russischen Gaslieferungen abhängig ist. Die Türkei muss rund 90 Prozent ihres Energiebedarfs durch Importe decken.

Russland wiederum ist auch ein wichtiger Exportmarkt für die Türkei, die derzeit in einer Wirtschaftskrise steckt. Durch Visafreiheit zwischen beiden Ländern kommen viele russische Touristen in die Türkei und türkische Unternehmer nach Russland. Der russische Staatskonzern Rosatom baut derzeit das erste Atomkraftwerk in der Türkei, Akkuyu in der Mittelmeerprovinz Mersin. Anwohner und Nichtregierungsorganisationen haben vergeblich dagegen protestiert. Putin geht es bei solchen Projekten auch um langfristiges politisches Kapital. So hat sich beispielsweise 2014 Erdoğan nicht den Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen der Besetzung der Krim angeschlossen.

Erdoğan hat inzwischen auch akzeptiert, dass der syrische Diktator Baschar al-Assad mit russischer Hilfe vorerst in Syrien bleiben wird. Die oppositionelle türkische Zeitung Cumhuriyet schrieb, es sei Soleimani gewesen, der bei mehreren Besuchen in Moskau Russland zum Eingreifen in den Syrienkrieg gedrängt habe. Russlands Luftwaffe war letztlich entscheidend dafür, dass Assad an der Macht blieb.

Am Dienstag machte Putin auf dem Weg nach Istanbul überraschend Station in Damaskus. Dort traf er Assad im Hauptquartier des russischen Militärs, wie Kremlsprecher Dmitrij Peskow mitteilte. Im November 2017 hatte Putin Assad noch auf eine russische Basis in der syrischen Provinz Latakia bestellt. Jetzt fuhr Putin nach Angaben Peskows auch durch die Straßen von Damaskus, um sich ein Bild der Lage zu machen. Dort habe er festgestellt, "dass das friedliche Leben wiederhergestellt" sei.

In der syrischen Provinz Idlib, der letzten Rebellenhochburg, haben seit Mitte Dezember russische Kampfflugzeuge und syrische Kräfte Hunderttausende Menschen in die Flucht Richtung türkische Grenze getrieben. Erdoğan und Putin dürften reichlich Gesprächsstoff haben.