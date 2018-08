8. August 2018, 18:50 Uhr Russland Traum und Trophäe

Vom Festland auf die Insel Sachalin gelangt man bisher nur per Schiff. Präsident Putin belebt nun eine alte Idee neu: den Bau einer Brücke oder eines Tunnels. Die Bewohner sind begeistert, Experten warnen vor den Kosten.

Von Frank Nienhuysen

Den Lachs hatte er schon verdaut und auch den Wodka. Anton Tschechow saß auf der Baikal, einem soliden russischen Handelsdampfer, und schipperte den mächtigen Amur hinab. Als er an einem Julitag am Kap Pronge ankam, dachte er, "hier ist Asien zu Ende, und man könnte sagen, dass an dieser Stelle der Amur in den Stillen Ozean mündet, läge nicht quer davor die Insel Sachalin." Nur sechs Zeilen weiter, Tschechow hatte gerade das Haff und den dichten Küstennebel erwähnt, war ihm nicht nur, als sei Asien zu Ende, "es schien, als sei hier die Welt zu Ende, als könne man weiter nicht mehr fahren. Der Seele bemächtigte sich ein Gefühl, das wohl auch Odysseus empfand, als er über das unbekannte Meer segelte und dunkle Ahnungen von Begegnungen mit ungewöhnlichen Wesen hatte." Anton Tschechow, einer der berühmtesten Schriftsteller der russischen Literaturgeschichte, hatte Sachalin erreicht. Es war das Jahr 1890. Und Sachalin war die Insel der Verbannten.

"Die Insel Sachalin", Tschechows Reisebericht über das Leben der dort Gefangenen, ist fast 130 Jahre alt, heute gibt es auf Sachalin einen Flughafen, ein Kunstmuseum, ein Tschechow-Theater und gewaltige Öl- und Gasvorkommen. Was sich nicht verändert hat seit Tschechows Reise: Man braucht einen Dampfer, um die kilometerlange Meerenge vom Festland auf Russlands größte Insel zu überwinden.

Es ist eine Mühsal. Vor drei Jahren strandeten einmal mehr als tausend Menschen in dem Hafenstädtchen Wanino, weil die Zahl der kursierenden Dampfer auf drei geschrumpft war. Sogar das Militär wurde zur Hilfe gerufen, es schickte Admiral Newelskoj, ein Schiff der russischen Pazifikflotte. Nun ist eine andere Lösung in Sicht, zumindest wird über sie heftiger denn je debattiert: eine Brücke nach Sachalin.

Über eine Landverbindung nach Sachalin wird schon seit Anton Tschechows Zeiten sinniert

Präsident Wladimir Putin hat die russische Regierung Ende Juli angewiesen, den Bau einer kilometerlangen Landverbindung genau zu prüfen. "Das ist ein lang gehegter Traum all jener, die auf Sachalin leben", sagte Putin. "Das würde zu einer Entwicklung in dem ganzen Gebiet beitragen. Ich will da helfen, man muss auch das Wirtschaftliche bedenken."

Die Stadt Korsakow an der Südküste Sachalins, etwa 40 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Juschno-Sachalinsk. Insgesamt leben etwa 500 000 Menschen auf der Insel. (Foto: Raita Futo/CC BY 2.0)

Das Wirtschaftliche, das wären einerseits ein größerer und sehr viel schnellerer Warenaustausch zwischen der Insel mit ihrer halben Million Einwohner und dem russischen Festland, es wären allerdings auch gewaltige Baukosten, die das Projekt zu einem der teuersten der Gegenwart machen würden. Nach einer in der Zeitung Kommersant veröffentlichten Schätzung würde das Paket knapp sechs bis sieben Milliarden Euro kosten, das wäre zwei- bis dreimal so viel wie die kürzlich eröffnete Brücke auf die Krim. Und die war schon sehr kostspielig. Zum Sachalin-Projekt gehörten dann der Bau einer sechs Kilometer langen Brücke sowie die Modernisierung der in die Jahre gekommenen Infrastruktur auf der Insel selber. Lohnt sich das?

Für Alexandra Wladimirowna unbedingt. Die junge Frau lebt in der Insel-Hauptstadt Juschno-Sachalinsk und arbeitet dort als Angestellte in einem Café. Am Telefon sagt sie, "wir wollen diese Brücke wirklich sehr, das sehen auch alle meine Freunde so. Es würde Reisen aufs Festland für uns viel billiger machen". Ein- bis zweimal im Jahr zieht es sie nach Wladiwostok, der Endstation der Transsibirischen Eisenbahn am Japanischen Meer. Zwei Stunden fliegt Alexandra Wladimirowna mit dem Flugzeug dorthin, das Ticket kostet sie 16 000 Rubel, etwa 230 Euro. "Das ist viel Geld", in Russland fast die Hälfte des durchschnittlichen Monatslohns. "Wird eine Brücke gebaut, könnte ich leicht und günstig mit dem eigenen Auto fahren", sagt sie. Aber sie weiß, entschieden ist noch nichts, und wenn doch, dann soll der Bau erst 2021 beginnen.

Sinniert wird über eine Brücke nach Sachalin bereits seit Tschechows Zeiten. Stalin wiederbelebte die Idee in den Fünfzigerjahren, zwar nicht in Form einer Brücke, sondern eines Unterwassertunnels, aber dann starb Stalin und mit ihm das Projekt. Immer wieder flackerten später die Gedanken aufs Neue auf, und immer wieder erloschen sie. Jetzt aber lässt Putin selbst die Debatte köcheln, zwar nicht auf absoluter Höchsttemperatur, dafür aber dauerhaft. Schon im vorigen Jahr, beim "heißen Draht" mit der Bevölkerung, dann auf dem Östlichen Wirtschaftsforum und nun seit Wochen konkreter denn je sprach er das Projekt immer wieder wohlwollend an.

Wirtschaftsexperten wenden ein, dass eine Brücke noch immer zu teuer und unrentabel sei, dass auf Sachalin weniger Menschen lebten als auf der Krim, das Wetter rau sei, windig und kalt. Und wer von den Fachleuten ahnt, dass die Verbindung kaum mehr zu verhindern ist, schlägt wenigstens einen - günstigeren - Tunnelbau vor. Gewünscht ist, dass die Brücke nach Sachalin ohnehin nur Teil eins ist und die Insel auf der südlichen Seite anschließend mit der japanischen Insel Hokkaido verbunden wird, die 40 Kilometer entfernt liegt. Dann wäre Japan mit dem russischen Festland, letztendlich sogar mit Europa verbunden. Tokio hält sich in der Frage allerdings galant zurück, weil es sich natürlich kräftig beteiligen müsste.

Der Kreml will den Pazifikraum aufwerten, dort locken Partner wie Japan und China

Russland versucht seit Jahren, den Pazifikraum aufzuwerten und wirtschaftlich stärker zu entwickeln. Dort locken Partner wie Japan und China, das zugleich auch Rivale ist. Bedenken, ob ein gigantischer Brückenbau aus Kostengründen sinnvoll ist, könnten in Russland durchaus zerstreut werden, wenn es politisch gewollt ist. Olympia in Sotschi ist vorbei, ebenso die Fußball-WM, die Krim-Brücke ist eröffnet, "der Staat braucht nun neue Ziele für Investitionen", sagte der Investment-Fachmann Michail Ganelin der Zeitung RBC. Und eine Brücke ist immer auch eine Trophäe.