Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf das Umland Moskaus sind nach Behördenangaben zwei Menschen getötet worden. Eine 76-jährige Frau und ihr Enkel seien bei einem Brand ums Leben gekommen, schrieb Gebietsgouverneur Andrej Worobjow in sozialen Netzwerken. Über den Städten Kolomna und Woskressensk südöstlich von Moskau seien vier Drohnen abgeschossen worden. Insgesamt fing das russische Militär nach eigenen Angaben 78 Drohnen über dem Territorium Russlands ab – die meisten über den Grenzgebieten Brjansk und Belgorod. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion. Die Schäden bei Gegenangriffen auf russisches Gebiet sind bislang geringer als die Verheerungen, die Moskau in der Ukraine anrichtet.