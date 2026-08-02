Nach der tödlichen Explosion eines Sprengsatzes in Moskau sind die Hintergründe unklar. Mehrere Nachrichtenkanäle auf Telegram berichteten darüber, dass die Zahl der Todesopfer auf fünf gestiegen sei. Die Behörden sprachen nach dem Vorfall am Samstag von drei Toten und 21 Verletzten. Bei den Toten handelt es sich dem nationalen Anti-Terror-Komitee zufolge um eine Frau, die verdächtigt wird, den Sprengsatz zu einem Restaurant mitgebracht zu haben. Getötet worden seien auch der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, der die Verdächtige nicht ins Lokal gelassen habe, und ein Gast. Der selbst gebaute Sprengsatz war demnach gegen 20 Uhr (Ortszeit) explodiert. Die russische Zeitung Kommersant berichtete unter Berufung auf eigene Quellen, dass die Gäste einer privaten Veranstaltung in dem Restaurant Ziel der Attacke waren.