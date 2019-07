24. Juli 2019, 19:00 Uhr Russland Tod einer Aktivistin

Jelena Grigorjewa setzte sich für die Rechte von Homosexuellen ein. Nach mehreren Drohungen wurde die Russin ermordet aufgefunden.

Von Silke Bigalke , Moskau

Kommenden Samstag wollte Jelena Grigorjewa wieder zur Kundgebung. Dieses Mal sollte es um die drei Schwestern gehen, die in Moskau wegen Mordes angeklagt werden. Sie hatten ihren Vater umgebracht, weil der sie grausam misshandelt hatte. Grigorjewa hat oft demonstriert, gegen Folter, die Unterdrückung der Krimtataren, häufig für die Rechte von Homo-, Bi- und Transsexuelle. Am Sonntagabend wurde sie tot in einem Gebüsch nahe ihrer Wohnung in Sankt Petersburg gefunden. Wahrscheinlich hatte sie dort seit den frühen Morgenstunden gelegen, mit Stichwunden und Würgemalen.

Am Montag berichteten zunächst Bekannte der Toten in sozialen Netzwerken über die Tat. Der Menschenrechtler Dinar Idrissow beschrieb sie als Aktivistin für Demokratie, gegen den Krieg und für die LGBT-Bewegung, allerdings war sie das nicht immer gewesen. Sie habe ihre Ansichten verändert, schrieb er, von nationalistisch zu liberal. Ob sie nun wegen ihrer Überzeugungen zum Opfer wurde oder aus anderen Gründen, sei unwichtig. "Jeder hat das Recht auf Leben."

Ganz unwichtig ist das Motiv nicht. In den vergangenen Tagen wurden immer mehr Details darüber öffentlich, dass die 41-Jährige aufgrund ihrer sexuellen Orientierung bedroht wurde. Es kursieren Screenshots von einer Webseite, die sich "Pila" nennt, Säge, und den Stil des Horrorfilms "Saw" imitiert. Die Seite ist seit vergangener Woche gesperrt, sie hatte zur Jagd auf Homosexuelle aufgerufen und eine Liste für die "Saison" im Juli veröffentlicht. Darauf stand auch Jelena Grigorjewas Name; ihr und den anderen wurden "brutale Geschenke" versprochen.

Bekannte der Toten berichten außerdem von Nachrichten, die der landesweit bekannte Anti-LGBT-Aktivist Timur Bulatow der 41-Jährigen geschrieben haben soll. Er hatte ihr ein Bild von einem Messer geschickt, samt Drohung. Bulatow freute sich zwar öffentlich über ihren Tod, seine Gebete seien erhört worden. Er erklärte aber vorsichtshalber, er habe ein Alibi.

Die unabhängige Petersburger Online-Zeitung Fontanka.ru berichtete, dass Jelena Grigorjewa zuletzt mit einer Freundin und vier Männern gesehen worden sei. Sie hätten auf einer Bank gesessen und Alkohol getrunken. Grigorjewa hatte sich vor ihrem Tod bedroht gefühlt und die Polizei um Hilfe gebeten. Das bestätigte die zuständige Behörde für Inneres in Sankt Petersburg zwar. Die Probleme der Toten hätten jedoch "Alltagscharakter" gehabt, so das Amt, es sei um nichts Lebensbedrohliches gegangen.

Wer sich positiv über Schwule äußert, wenn ein Minderjähriger zuhört, kann bestraft werden

"Die Behörden wollen diese Fälle oft nicht als Hassverbrechen behandeln, sondern als gewöhnliche Verbrechen", sagt Nikolai Alexejew, einer der sichtbarsten LGBT-Aktivisten in Russland. Deswegen gäbe es auch keine Statistik. Homophobie werde als Motiv nie genannt, es sei denn, der Fall werde öffentlich, wie bei Grigorjewa. Er selbst bekomme jede Woche Drohungen, sagt Alexejew, er habe es längst aufgegeben, sich damit an die Polizei zu wenden. "Niemand wird ermitteln."

Die Situation für LGBT-Gruppen hat sich in Russland weiter verschlechtert, seit Präsident Wladimir Putin 2013 das Gesetz gegen homosexuelle "Propaganda" unterschrieben hat. Wer sich seither positiv über Schwule äußert, wenn ein Minderjähriger zuhört, kann bestraft werden. In einem bereits feindlichen Umfeld, schreibt auch Human Rights Watch, sei es "keine Überraschung", dass die Verabschiedung des Gesetzes einher gehe mit einem Anstieg oft "grausamer Gewalt und Selbstjustiz gegen LGBT-Leute in Russland". Homosexualität wird als Bedrohung für die Jugend dargestellt. Und Putin nutze dies, sagt Alexejew, um zu demonstrieren, dass er anders als westliche Regierungen die russischen Werte, die Gesellschaft und ihre Kinder davor schütze.

Einer Umfrage aus dem Frühjahr zufolge sind immer noch 43 Prozent der Russen der Meinung, dass Homosexuelle nicht dieselben Rechte haben sollten wie alle Bürger. Immerhin denken 47 Prozent das Gegenteil. "Tausende Homosexuelle haben Russland verlassen", sagt Alexejew, "wahrscheinlich sogar Zehntausende". Er überlege selber, zu gehen, er sei erschöpft.

Ob der Tod von Jelena Grigorjewa als mutmaßliches Hassverbrechen ermittelt wird, ist offen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin mahnte Russland zur lückenlosen Aufklärung. Es müsse "unvoreingenommen in alle Richtungen ermittelt" werden.