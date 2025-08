Vor über einem Jahr richteten islamistische Terroristen in einer belebten Moskauer Konzerthalle ein Blutbad an, mehr als 140 Menschen starben – nun hat in der russischen Metropole ein Strafprozess gegen die 4 mutmaßlichen Attentäter und 15 mutmaßliche Komplizen begonnen. Eine Militärgerichtskammer zog für den Mammutprozess in das große Gerichtsgebäude des Moskauer Stadtgerichts um. Die Angeklagten folgten dem Geschehen aus Glaskäfigen heraus. Die Attentäter, Männer aus der zentralasiatischen Republik Tadschikistan, wurden nahe der Grenze zur Ukraine und zu Belarus gefasst. Den Überfall reklamierte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich. Westliche Sicherheitsbehörden und Experten halten das Bekenntnis für glaubhaft.