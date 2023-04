Nach einem Mordanschlag auf einen Militärblogger in St. Petersburg hat die russische Justiz eine inzwischen inhaftierte Tatverdächtige wegen Terrorismus angeklagt. Die 26-Jährige soll demnach auf Befehl aus der Ukraine Wladlen Tatarski, der mit bürgerlichem Namen Maxim Fomin hieß, eine mit Sprengstoff gefüllte Büste in einem Café übergeben haben. Russlands Ermittlungskomitee teilte mit: "Bei der folgenden Explosion ist Fomin ums Leben gekommen, mehr als 30 Personen, die sich im Café befanden, erlitten unterschiedlichste Verletzungen." Der Blogger war Befürworter des Kriegs gegen die Ukraine. Der Anschlag ereignete sich in dem Café, das dem Chef der Söldnertruppe Wagner gehört.