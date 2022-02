Im Herbst 2015 intervenierte Russland in Syrien - und nutzte den Einsatz systematisch, um neue Strategien, Strukturen und Waffensysteme zu testen. Heute ist klar: Es war ein Lernprozess unter realen Bedingungen.

Von Thore Schröder

Die Intervention auf Seiten des syrischen Regimes war für Russland ein Erfolg, der weit über die zunächst sichtbaren Ergebnisse hinausging. Dabei waren auch bereits diese bemerkenswert: Die russische Marinebasis in Tartus wurde ausgebaut, eine neue Luftwaffenbasis in Khmeimim geschaffen. Mit geringem Aufwand eroberte Moskau eine für mindestens 49 Jahre festgeschriebene Militärpräsenz im östlichen Mittelmeer, an der Südflanke der Nato. Das hatten selbst die Zaren und die Sowjetherrscher nicht erreicht.