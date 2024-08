Ein Gericht in Jekaterinburg am Ural hat eine junge Frau mit US- und russischer Staatsbürgerschaft wegen angeblichen Landesverrats zu zwölf Jahren Haft im Straflager verurteilt. Das Urteil erging, weil die in Los Angeles wohnhafte Xenia Karelina Spenden für eine ukrainische Organisation eingeworben haben soll, die anschließend Material für die Streitkräfte angeschafft hat. Es soll sich um die Summe von 52 US-Dollar (etwa 48 Euro) gehandelt haben. Russland ist berüchtigt dafür, Bürger westlicher Staaten zu verhaften, um sie gegen russische Gefangene aus dem Ausland einzutauschen. Erst vor zwei Wochen hatte es einen solchen groß angelegten Austausch gegeben.