An vielen Moskauer U-Bahn-Stationen haben sich am Mittwoch lange Warteschlangen gebildet. Im Internet kursierten Fotos und Videos von Menschenmengen, die sich in Unterführungen vor den Eingängen drängten. "Wer noch nicht krank ist, wird es jetzt sicher", schrieb ein Twitter-Nutzer . Dabei herrscht in der russischen Hauptstadt seit Ende März Ausgangssperre. Wer medizinische Hilfe braucht, einkaufen fährt oder auf der Arbeit unentbehrlich ist, darf zwar weiterhin raus. Seit Mittwoch muss aber jeder seine Fahrt mit Metro, Bus, Taxi oder eigenem Auto anmelden und erhält dann einen Digitalpass von der Stadt. Weil die Polizei diese Pässe an Haltestellen und auf der Straße kontrollierte, kam es vielerorts zu Staus. Später schrieb Bürgermeister Sergej Sobjanin dann, die U-Bahn-Eingänge seien nun wieder frei. Er forderte die Polizei auf, die Kontrollen künftig anders zu organisieren. Allein in Moskau gibt es nun knapp 15 000 Infizierte, die Zahl steigt derzeit täglich steiler an.