In Russland ist das Gesetz für ein eigenständiges Internet unter kompletter Staatskontrolle in Kraft getreten. Es sei eine Frage der "nationalen Sicherheit" hatte Präsident Wladimir Putin erklärt. "Damit übernimmt der Staat erstmals die volle technische Kontrolle über das Internet", sagte der russische Internetexperte Alexander Isawnin von der unabhängigen Organisation Roskomswoboda der dpa. Das Gesetz sieht auch umfangreiche Vorratsdatenspeicherung vor. Demnach soll der russische Internetverkehr künftig über Knotenpunkte im eigenen Land gelenkt werden. Schon jetzt sind viele Internetseiten, die etwa in Deutschland frei abrufbar sind, für russische Nutzer gesperrt - etwa die des Kreml-Gegners Michail Chodorkowski. Ebenfalls am Freitag hat Russlands Oberstes Gericht die renommierte Menschenrechtsorganisation des Aktivisten Lew Ponomarjow aufgelöst. Die Gruppe habe wiederholt gegen mehrere Gesetze und die Verfassung verstoßen, urteilte der Gerichtshof der Agentur Tass zufolge. Der 78-Jährige kündigte an, trotzdem weiterzuarbeiten und die Entscheidung auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg anzufechten. Nach Inkrafttreten des Urteils muss die Organisation "Für Menschenrechte" aus dem Register gestrichen werden.