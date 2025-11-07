Europäische Staaten importieren immer noch Stahl und Eisen aus Russland – für viele Milliarden Euro pro Jahr, die in die Kriegskasse des Kreml fließen. Ein von Deutschland unterstützter Plan soll diesem Handel nun ein Ende machen.

Deutschland und eine Reihe weiterer europäischer Länder drängen die EU dazu, die nach wie vor umfangreichen Einfuhren von Rohstoffen und Gütern aus Russland zu beenden. In einem von der Bundesregierung unterstützten Positionspapier, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, schlagen die Länder vor, auf die Importe neue, hohe Zölle zu erheben. Das soll die Einfuhr für die Abnehmer in der EU unwirtschaftlich machen. Die EU-Kommission, die für die Handelspolitik der Union zuständig ist, solle „so bald wie möglich“ entsprechende Pläne vorlegen, heißt es in dem Dokument, das von Schweden, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen und Deutschland ausgearbeitet wurde.