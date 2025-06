Putin geht es allerdings mehr um die aktuelle Mode „im öffentlichen Raum“, wie er sagte, um Plätze, Schaufenster, Hinweisschilder, Anzeigetafeln, Wohnanlagen. Viele russische Geschäfte werben mit „sale“, „open“, „coffee“, „fresh“ oder „special offer“. Der Kremlchef verlangte in der Sitzung, historische kyrillische Buchstaben zu benutzen, „keinen Brei aus lateinischen und anderen Symbolen“. Und schon gibt es ein neues Gesetz.

Bisher verlief der Kampf gegen Anglizismen zäh

Vor wenigen Tagen hat die russische Staatsduma in zweiter und dritter Lesung ein Gesetz zum Schutz der russischen Sprache verabschiedet, das bereits vor zwei Jahren erstmals eingebracht worden war. Russland führt einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine, sieht aber immer nur sich selbst bedroht. Auch seine Sprache. Lange passierte allerdings nichts im russischen Kampf gegen Anglizismen, die erste Lesung liegt auch schon vier Monate zurück. Sprachwissenschaftler hatten das Gesetz kritisiert, weil Sprache nun mal lebendig sei, es ausländische Entlehnungen immer schon gegeben habe, Unternehmen sorgten sich um mögliche internationale Kunden. Aber wenn Putin sich äußert, ist das wie ein Befehl. Auch der Föderationsrat, der das Gesetz jetzt noch billigen muss, wird sich dem nicht verweigern. Im kommenden März soll es in Kraft treten.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion hatte das neue Russland viele, vor allem englische Begriffe angenommen. Sie klangen hip, international, standen für den Austausch mit dem Westen, etwa „Disainer“ (Designer), „Karschering“ (Carsharing), „Prodjusser“ (Producer), „Miting“ (Meeting), „Taunchaus“ (Townhouse) – jeweils in kyrillischer Schrift. Andere wurden gleich auf Englisch geschrieben. Mit dem neuen Gesetz müssen öffentlich sichtbare Hinweis- oder Reklameschilder auf Russisch sein. Erlaubt ist nur ein zusätzlicher Hinweis in einer anderen Sprache, aber er muss sinngleich übersetzt sein und darf nicht größer sein als der russische. Offene Kritik daran traut sich kaum jemand zu äußern.

So lange ist es nicht her, dass Russland sich über internationales Flair freute, vor allem in Moskau mehr und mehr englischsprachige Schilder sichtbar wurden. Durchsagen auf Englisch in der Metro wurden schon vor dem Angriff auf die Ukraine wieder abgeschafft, der Krieg hat dann ohnehin alles verändert. Ob Geschäftsinhaber nun Lust haben, zusätzlich mit „sale“ zu werben, wenn sie zu „rasprodascha“ verpflichtet sind – und ohnehin kaum noch Europäer kommen? Vielleicht, wegen des Booms chinesischer Touristen. Sie sprechen auch eher Englisch.