Russland-Sanktionen Nürnberger Geschäftsmann soll Geräte für Unterwasserspionage nach Russland geliefert haben 18. Juli 2025, 13:06 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Russland baut seine Fähigkeiten zur Kriegsführung unter Wasser immer weiter aus und investiert dafür auch in Technik zur Unterwasserspionage. (Foto: Collage: sted/SZ, Fotos: imago)

Seit dieser Woche steht in Frankfurt am Main ein 55-Jähriger wegen neun Verstößen gegen das Außenwirtschaftsgesetz vor Gericht. Er gehörte offenbar einem Netzwerk an, das Technik für die Spionage unter Wasser von Europa nach Russland geschafft haben soll.

Von Petra Blum, Florian Flade, Ben Heubl, Antonius Kempmann und Mauritius Much

