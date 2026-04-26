Der Spionage-Angriff Russlands auf deutsche Spitzenpolitiker löst eine scharfe Debatte um die Sicherheit der Regierungskommunikation aus. Am Wochenende war bekannt geworden, dass neben Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) auch Bauministerin Verena Hubertz (SPD) und Familienministerin Karin Prien (CDU) von der Attacke betroffen waren und offenbar auf Phishing-Nachrichten reagiert haben. „Nicht Signal, sondern Frau Klöckner wurde gehackt“, sagt Linus Neumann vom Chaos Computer Club, dem großen Verein der Hacker und Cybersicherheitsexperten. „Das ist — beim zweithöchsten Staatsamt — ein erhebliches individuelles Versagen.“
Signal-AngriffSorge um Sicherheit nach Signal-Attacke
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Experten fordern nach dem Spionage-Angriff Russlands auf deutsche Politiker, die Bedrohung durch Moskau endlich ernster zu nehmen. Auch Vertreter der Bundesregierung stehen in der Kritik.
Von Markus Balser und Jannis Brühl, Berlin
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