Nach einem Gegenangriff ukrainischer Einheiten in der russischen Region Kursk haben sich die verfeindeten Seiten schwere Kämpfe geliefert. Der Generalstab in Kiew meldete in einem Lagebericht insgesamt 42 einzelne bewaffnete Zusammenstöße in der westrussischen Region. „Die Russen in der Region Kursk machen sich große Sorgen, weil sie aus mehreren Richtungen angegriffen wurden und dies für sie überraschend kam“, kommentierte der Generalstab in Kiew die jüngsten Entwicklungen. Russland hat nach eigenen Angaben Versuche der Ukraine vereitelt, einen Durchbruch in Kursk zu erzielen. Die ukrainischen Kräfte seien in der Nähe des Dorfes Berdin zurückgeschlagen worden, schreibt die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Das habe auf ukrainischer Seite zum Verlust von Soldaten und Panzern geführt. Über Verluste oder veränderte Frontlagen machten beide Seiten keine Angaben.