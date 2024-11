Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein Gesetz über den Schuldenerlass für neue Armeeangehörige unterzeichnet, die sich zum Kampf in der Ukraine verpflichten. Das geht aus einem Eintrag auf der Website der Regierung hervor. Nach Berichten russischer Agenturen ist der Erlass von bis zu 92 000 Euro für jene vorgesehen, die einen Vertrag über den Kampf in der Ukraine für mindestens ein Jahr unterzeichnen, beginnend am 1. Dezember. Das Gesetz gelte für alle Rekruten, gegen die vor diesem Tag ein Inkassoverfahren eingeleitet worden ist. Russland will so die Personalstärke im Krieg erhöhen und zugleich eine Mobilisierung vermeiden, die im Herbst 2022 dazu geführt hatte, dass viele Menschen Russland verließen.