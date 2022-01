Wo steht die SPD in Sachen Russland? Von seinem Vorgänger Gerhard Schröder gesäte Zweifel kann Bundeskanzler Olaf Scholz nicht gebrauchen.

Ex-Kanzler Gerhard Schröder wirft der Ukraine "Säbelrasseln" vor, und in der SPD wächst in Sachen Russlandpolitik die Nervosität. Ein Spitzentreffen am Montag soll Klärung bringen.