18. Februar 2019, 18:20 Uhr Russland Schrilles Signal

Die russische Justiz ermittelt gegen den US-Geschäftsmann Michael Calvey. Er ist einer der wichtigsten ausländischen Investoren in Russland. Calvey bestreitet die Betrugsvorwürfe, er glaubt, dass etwas ganz anderes dahintersteckt.

Von Silke Bigalke , Moskau

Der Amerikaner Michael Calvey, einer der wichtigsten ausländischen Investoren in Russland, ist festgenommen worden. Ihm wird Betrug vorgeworfen, was er bestreitet. Gemeinsam mit Calvey wurden am Freitag drei weitere Mitarbeiter verhaftet. Ein Moskauer Gericht entschied am Samstag, dass sie zunächst zwei Monate in Untersuchungshaft bleiben müssen. Zahlreiche russische Unternehmer regierten besorgt auf die Festnahmen.

Michael Calvey hat vor etwa 25 Jahren den Private-Equity-Fonds Baring Vostok gegründet, der heute als einer größten seiner Art in Moskau gilt. Die Firma investiert in Unternehmen in Russland und anderen Ländern der früheren Sowjetunion - nach eigenen Angaben umgerechnet 2,5 Milliarden Euro seit ihrer Gründung 1994. Baring Vostok war schon früh am russischen Internetriesen Yandex und der Onlinebank Tinkoff beteiligt.

Nun wird den Fonds-Managern vorgeworfen, die Bank Wostotschny um 2,5 Milliarden Rubel, etwa 33 Millionen Euro betrogen zu haben. Michael Calvey sagte vor Gericht, dass er die Vorwürfe für vorgeschoben halte. Als Grund für seine Verhaftung vermutete er einen Streit mit zwei anderen Anteilseignern der Bank, an der auch Baring Vostok Anteile hält. Einer dieser beiden, Schersod Jusupow, hatte das Verfahren gegen Calvey und die anderen beim Geheimdienst FSB angestoßen, berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax.

Die Verhaftungen haben die Moskauer Geschäftswelt erschüttert

In dem Streit wirft Michael Calvey diesen beiden Wostotschny-Aktionären inkorrektes Handeln vor. Baring Vostok hatte den Konflikt vor ein Londoner Schiedsgericht getragen, wo er noch nicht entschieden ist. Er halte die Anschuldigungen gegen ihn und seine Kollegen für ein Druckmittel, damit Baring Vostok das Verfahren in London fallen lässt, sagte Calvey vor Gericht. "Baring Vostok glaubt, dass die Festnahme seiner Angestellten und die Anschuldigen, die gegen sie erhoben worden, das Ergebnis eines Konflikts mit Anteilseignern der Wostotschny-Bank sind", schrieb die Private-Equity-Firma in einem Statement. Die Verhaftungen haben die Moskauer Geschäftswelt erschüttert. Zahlreiche russische Businessgrößen sprangen Calvey zur Seite. Baring Vostok habe sich "den Ruf eines ehrlichen Investors erkämpft", sagte Business-Ombudsmann Boris Titow. Die Reaktion der Rechtsorgane sei ein "sehr starkes Signal für ausländische Investoren".

Oleg Tinkoff, Gründer der gleichnamigen Online-Bank, erklärte, er sei in Russland "keinem professionellerem und ehrlicherem Investoren" als Calvey begegnet. Dieser habe das Land stets in Schutz genommen. "Es tut mir äußerst leid, dass das passiert ist", so Tinkoff. Kirill Dmitriew, Chef des staatlichen Russian Direct Investment Fund, sagte am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, er sei bereit, persönlich für Michael Calvey zu bürgen. Der Amerikaner habe viel getan, um ausländisches Investment nach Russland zu bringen und habe vielen russischen Unternehmen dabei geholfen, zu wachsen.

Michael Calvey ist nicht der erste ausländische Investor, gegen den in Russland ermittelt wird. In Erinnerung geblieben ist das Verfahren gegen den amerikanisch-britischen Investor William Browder, der 2013 in Abwesenheit zu neun Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Die Verhaftung Calveys sei der letzte Beweise dafür, dass man in Russland nicht investieren könne, twitterte Browder. "Von allen Menschen, die ich in Moskau kannte", schrieb er, "spielte Mike nach ihren Regeln, hielt seinen Kopf unten und hat niemals die Regierung kritisiert".

Der Kreml verfolge den Fall aufmerksam, sagte am Montag ein Sprecher von Wladimir Putin. Der Präsident habe im Vorfeld nicht von der Entscheidung gewusst, Calvey zu verhaften. Man hoffe, dass die Sache das Investitionsklima in Russland nicht beeinflusse. Als Calvey am Freitag festgenommen wurde, endete in Sotschi gerade eine große Konferenz für Investoren.