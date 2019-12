Nach den Schüssen nahe der Zentrale des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in Moskau ist der mutmaßliche Täter identifiziert worden. Es handle sich um einen 39 Jahre alten Mann aus dem Großraum Moskau, teilte das staatliche Ermittlungskomitee am Freitag mit. Er habe am Tag zuvor das Feuer auf die Sicherheitsbeamten am FSB-Hauptgebäude am Lubjanka-Platz eröffnet. Zwei Menschen seien gestorben, fünf weitere verletzt worden. Zu den Motiven wurde zunächst nichts bekannt gegeben. Der Täter wurde unmittelbar nach dem Angriff getötet.