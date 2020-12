Sanitäter bringen im August die Spezialtrage, mit der Nawalny in die Charite eingeliefert wurde, zurück in den Krankenwagen.

Von Silke Bigalke und Daniel Brössler, München, Berlin

Alexej Nawalny meldet sich per Video, hinter ihm sieht man deutschen Herbstwald durchs Fenster. "Hallo, hier ist Nawalny", sagt der russische Oppositionelle, "ich weiß, wer mich töten wollte. Ich weiß, wo sie leben. Ich weiß, wo sie arbeiten. Ich kenne ihre richtigen Namen. Ich kenne ihre falschen Namen. Ich habe Fotos von ihnen." Kurz hält er einige Fotos hoch, Nawalny hat viel zu sagen über diese "geheime Gruppe von FSB-Mördern".

Ihre Namen stammen aus einer Recherche von Bellingcat und The Insider, unterstützt vom Spiegel und CNN. Die Journalisten haben Telefondaten ausgewertet und Bewegungsprofile erstellt. Sie deuten darauf hin, dass eine Gruppe aus mindestens acht Mitarbeitern des russischen Inlandsgeheimdienst FSB Nawalny seit Anfang 2017 auf seinen Reisen verfolgt hat. Damals hatte Nawalny erklärt, er wolle bei der Präsidentschaftswahl 2018 kandidieren.

Nawalny erholt sich immer noch in Deutschland von dem Anschlag

Dass Nawalny beschattet wurde, ist keine Neuigkeit. Doch der FSB stellte dafür ausgerechnet Mediziner und Chemiker ab - offenbar sollten die ihn nicht nur ausspionieren. Drei von ihnen verfolgten ihn im August bis ins sibirische Tomsk. Auf dem Rückflug nach Moskau brach Nawalny im Flieger zusammen. Mehrere Labore kamen später zu dem Schluss, dass er mit einem Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Nawalny erholt sich immer noch in Deutschland von dem Anschlag.

Bellingcat und seine Partner haben bereits im Oktober eine Recherche zum russischen Chemiewaffenprogramm veröffentlicht, das offiziell längst beendet ist. Doch einige der Experten von damals haben sich den Recherchen zufolge später auf verschiedene Forschungseinrichtungen verteilt, wo sie ihre Arbeit im Geheimen fortsetzten. Zu der FSB-Gruppe, die Nawalny beschattete, gehörte nun womöglich einer dieser Chemiewaffenexperten: Stanislaw Makschakow hatte früher unter anderem in der damals geschlossenen Militärstadt Schichany gearbeitet, wo auch Nowitschok entwickelt wurde. Ihn riefen die FSB-Männer, die Nawalny in Tomsk überwachten, in der Nacht vor dessen Abflug mehrmals an.

Ein anderer der acht enttarnten Agenten ist der Arzt Oleg Tajakin, der im "Institut für Kriminalistik" des FSB arbeitet. Das Institut, 1977 zu Sowjetzeiten gegründet, bietet Lügendetektortests an, Gesichtserkennung, Roboter, um Bomben zu entschärfen, und es ermittelt nach Terroranschlägen. Zu Sowjetzeiten diente es Bellingcat zufolge auch als geheimes Giftlabor. Tajakin rief der FSB-Beschattungstrupp im Juli mehrmals von Kaliningrad aus an - dort machte das Ehepaar Nawalny damals Urlaub. Julia Nawalnaja ging es eines Nachmittags so schlecht, dass ihr Mann nun im Video sagt, die FSB-Gruppe hätte "einmal fast meine Frau getötet". Ob Nawalnajas Zusammenbruch ein misslungener Anschlag war, lässt sich nicht sicher sagen, erscheint aber möglich.

Russland und Deutschland beschuldigen einander bei den Ermittlungen

Die Bundesregierung und die EU haben längst den FSB für den Anschlag auf Nawalny verantwortlich gemacht. Für sie ist klar: Die Vergiftung mit einem Nervenkampfstoff kann nur vom Geheimdienst ins Werk gesetzt worden sein, weshalb FSB-Chef Alexander Bortnikow zu jenen Russen gehört, die im Oktober von der EU mit Einreiseverbot und Vermögenssperre belegt wurden. Durch die neuen Recherchen darf sich die Bundesregierung bestätigt fühlen, sie hält sich aber bedeckt. "Die Bundesregierung hat diese Meldungen zur Kenntnis genommen und wird sie jetzt nicht weiter kommentieren", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert nur. Ob nun auch die durch die Recherche entlarvten Agenten mit Sanktionen belegt werden, dürfte geprüft werden. Die Hürden in der EU sind dafür allerdings hoch.

Die neuen Erkenntnisse zum Fall Nawalny bestätigten die bisherigen Einschätzungen, meint auch Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. Schon vorher habe die Analyse eines Speziallabors der Bundeswehr keinen Zweifel daran gelassen , dass Nawalny mit einem hochwirksamen Gift der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden sei. Dieser Giftstoff stamme aus hochspezialisierten Laboren und habe nur mit Hilfe der russischen Regierung hergestellt und beschafft werden können. Eine Beteiligung russischer Geheimdienste liege "damit zwangsläufig auf der Hand". Auch Sergey Lagodinsky, Europaabgeordneter der Grünen, sieht nun einmal mehr die Verantwortung der russischen Regierung belegt. Wichtig sei auch: "Die ganze Armee von westlichen Apologeten des Kremls, die die Schuld woanders gesucht hat, wurde eines besseren belehrt."

Die russische Regierung verweist auf mittlerweile vier Rechtshilfeersuche an Deutschland. Diese würden auch bearbeitet, heißt es in Berlin. Zu wesentlichen Teilen könne ihnen aber nicht entsprochen werden - schon, weil in Russland keine förmlichen Ermittlungen eingeleitet wurden. Man könne nichts untersuchen ohne das Material aus Deutschland, heißt es dagegen aus Moskau. "Wir können kein Ermittlungsverfahren eröffnen, jedes Mal wenn jemand dem Tod entrinnt", sagte Putin noch vergangene Woche zu dem Fall.