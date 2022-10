Von Bernd Dörries, Kapstadt

Von weitem sieht die Nord eher aus wie ein kleiner Flugzeugträger, mit zwei Landeplätzen für Helikopter und einem Dach, auf dem die Auspuffe eine gewisse Ähnlichkeit mit Flugabwehrraketen haben. Militärische Systeme sind auf dem Lageplan der Superyacht zwar nicht zu finden, dafür kann man sich dort anschauen, wie man am schnellsten Weg vom Jacuzzi zum Squash-Court kommt. Squash war als Sportart auch schon mal beliebter, ähnlich geht es den russischen Oligarchen, die seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine zu den Problembären des internationalen Milliardärs-Jetsets geworden sind. Die es mittlerweile nicht mehr so leicht haben, ihre Beute in Sicherheit zu bringen. Vor allem, wenn sie so unauffällig ist, wie die 142-Meter-Yacht des Milliardärs Alexej Mordaschow.