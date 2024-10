Die Bundesregierung will künftig Verstöße gegen EU-Sanktionen schärfer ahnden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Strafmaßnahmen, mit denen die EU Russland belegt hat wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Regelungen gelten aber allgemein, also etwa auch für früher erlassene Wirtschaftssanktionen gegen Iran. Beim Zollkriminalamt wird eine neue Koordinierungsstelle zur besseren Durchsetzung der Vorschriften mit mehr als 20 Beschäftigten eingerichtet. Auch soll die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden in der EU ausgebaut werden. Das sieht ein Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums von Robert Habeck (Grüne) vor, den das Bundeskabinett an diesem Mittwoch beschließen soll.