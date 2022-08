Von Josef Kelnberger, Prag

Die Außenministerinnen und Außenminister debattierten so ausführlich, dass sie sich erst mit großer Verspätung aufstellen konnten für das, was man "Familienfoto" nennt. Und tatsächlich ging es an diesem Mittwoch darum, ob die europäische Familie zusammenbleibt - oder ob sie sich zum ersten Mal spaltet im Umgang mit Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine.

Soll die EU zur Strafe keine russischen Touristen mehr ins Land lassen? Die Visa-Frage hat ungeahnte Sprengkraft entfaltet. Und Annalena Baerbock war besonders gefragt, die Familie zusammenzuhalten. Nach dem Foto, während der Mittagspause, arbeitete die deutsche Außenministerin in einer kleinen Gruppe an einem Kompromiss. Ergebnis: Der Zugang für Reisende aus Russland in die EU wird stark eingeschränkt - aber nicht komplett geschlossen. Die Familie bleibt zusammen, auch wenn manche eigene Wege gehen.

Die baltischen Staaten Lettland, Estland und Litauen, dazu Finnland, Polen und Tschechien hatten vor dem informellen Ratstreffen massiven Druck aufgebaut, die EU solle den totalen Visa-Bann für Touristen verhängen. Jene Staaten, die Grenzen zu Russland haben, fühlen sich überrannt, seit es wegen der EU-Sanktionen keine Direktflüge mehr aus Russland in die EU gibt. Sie würden von Maserati, wahlweise Porsche fahrenden "Protz-Russen" heimgesucht, hieß es. Ein anderes Argument: Man müsse auch die "schweigende Mehrheit" in Russland für Putins Krieg bestrafen.

Baerbock will keine "Sippenhaft"

Aber Baerbock hielt dagegen: "Mit dem Räsenmäher" über die russische Gesellschaft zu gehen, sei nicht sinnvoll, sagte sie in Prag. Sie will zwar Maserati-Porsche-Russen aussperren, die vom System Putin profitieren, aber nicht alle Russen in "Sippenhaft" nehmen. Vor allem dürfe man nicht Regimekritiker treffen, die in der EU "ein bisschen Freiheitsluft schnuppern" wollten.

Deshalb war sie mit dem Vorschlag angereist, die EU solle ein 2007 mit Russland geschlossenes Abkommen zur Visa-Erleichterung aussetzen. Das dadurch sehr viel kompliziertere Antragsverfahren würde es ermöglichen, Visa selektiv zu vergeben, notfalls Verfahren auch monatelang zu verzögern, sagte Baerbock. Über die Aussetzung des Abkommens war am Mittwoch schnell Einigkeit erzielt. Aber den Balten, Polen und Tschechen reichte das nicht.

Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis hatte vor dem Treffen in Prag angekündigt, zur Not werde seine Regierung gemeinsam mit Lettland, Estland, Polen und Finnland eigene Wege finden, russische Touristen auszusperren. In Prag erhielten die Staaten, die an Russland grenzen, nun die Bestätigung, dies tun zu dürfen, wenn sie sich an die Regeln des Schengen-Abkommens halten.

Die fünf Regierungen plus Tschechien haben bereits aufgehört, neue Kurzzeitvisa auszustellen, Estland und Finnland erkennen sogar von ihren eigenen Behörden ausgestellte alte Visa nicht mehr an. Grundsätzlich aber haben sich alle Staaten im Schengenraum verpflichtet, auch Visa anzuerkennen, die von anderen Staaten ausgestellt werden. Der Schlüssel, um diese Visa zu annullieren, könnte sein, eine Gefährdung der nationalen Sicherheit festzustellen. Ihre Gültigkeit an eine Gesinnungsprüfung zu koppeln - "Unterstützen Sie den Angriffskrieg gegen die Ukraine?" -, ist schwerlich möglich.

Die Zahl der zuletzt vergebenen Kurzzeitvisa ist zuletzt stark gesunken. Als Hauptproblem wurden bei der Sitzung die rund zehn Millionen bestehenden Mehrfachvisa erkannt. Die EU-Kommission soll prüfen, um welche Visa es sich genau handelt, und Leitlinien für den Umgang damit vorlegen.

Der Streit gibt einen Vorgeschmack auf die Debatten über ein achtes Sanktionspaket

In den baltischen Staaten bringt Bundeskanzler Olaf Scholz' Ablehnung die Gemüter in Wallung. In Lettland finden im Oktober Parlamentswahlen statt, in Estland und auch Finnland wird nächstes Jahr gewählt. Schon aus Angst vor dem Volkszorn sehen sich die Regierungen wohl gezwungen, russische Touristen auszusperren. Baerbock versuchte in Prag den Eindruck zu zerstreuen, Deutschland überflute den Schengenraum mit Visa für Russen. Seit Jahresbeginn seien etwa 14 000 Schengenvisa für russische Bürger erteilt worden, dazu 11 000 nationale Visa, 2019 seien es noch insgesamt 30 000 pro Monat gewesen.

Ansonsten war es ihr sichtlich unangenehm, dass die Beratungen von dem Visa-Thema überlagert wurden. Mit ihrer französischen Kollegin Catherine Colonna hatte sie schließlich ein Papier zur Neuausrichtung der europäischen Russlandpolitik mitgebracht, ein food for thought paper, wie das in der EU heißt, Gedankenfutter: Unterstützung für die Ukraine, Stärkung der eigenen Wehrhaftigkeit, stärkere Zusammenarbeit mit Partnern weltweit, Unterstützung für die russische Zivilgesellschaft - auch deshalb halten die beiden einen totalen Visa-Stopp nicht für angebracht.

Der Streit über dieses Thema gibt einen Vorgeschmack auf die Debatten über ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland. Die Osteuropäer forderten in Prag wieder einen totalen Energieboykott. Deutschland sei bereit für ein achtes Paket, sagte Baerbock. Aber man dürfe nur Sanktionen beschließen, die sich auch durchhalten ließen.