Die "Dilbar" wird in ein Dock der Lürssen-Werft in Bremen geschleppt. Dort wurde sie jetzt von Steuerfahndung, Zoll und BKA durchsucht.

Nach Villen am Tegernsee durchsuchen Ermittler seit heute früh auch die Megayacht "Dilbar" in Bremen. Sie vermuten, dass der russische Oligarch Alischer Usmanow dem deutschen Staat Steuern in dreistelliger Millionenhöhe schuldet.