Wenn Wladimir Putin etwas loswerden möchte, bestellt er gern die ihm treue Presse ein. Am Donnerstag warteten sie am Ende der Rolltreppe im großen Veranstaltungszentrum des Kreml, wo Putin gerade die Russische Geographische Gesellschaft getroffen hatte.
RusslandWie die Öl-Sanktionen Russland treffen
Trump zielt mit den überraschenden Strafmaßnahmen gegen die zwei größten russischen Ölkonzerne auf Putins Kriegswirtschaft. Der Kremlchef gibt sich gelassen, räumt aber ernste Folgen ein.
Von Silke Bigalke und Frank Nienhuysen, Berlin/München
Exklusiv
Russian Secrets:Wie Russland sich mit westlicher Technik vor dem Westen schützt
Glasfaser aus Japan, Sonare aus Norwegen, Schiffe aus Bremen: Über ein in Zypern aufgesetztes internationales Beschaffungsnetzwerk hat Russland seine Gewässer gegen die Nato gesichert. Eine internationale Recherche legt die Geheimnisse des Projekts „Harmonie“ offen.
