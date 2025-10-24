Trump zielt mit den überraschenden Strafmaßnahmen gegen die zwei größten russischen Ölkonzerne auf Putins Kriegswirtschaft. Der Kremlchef gibt sich gelassen, räumt aber ernste Folgen ein.

Wenn Wladimir Putin etwas loswerden möchte, bestellt er gern die ihm treue Presse ein. Am Donnerstag warteten sie am Ende der Rolltreppe im großen Veranstaltungszentrum des Kreml, wo Putin gerade die Russische Geographische Gesellschaft getroffen hatte.